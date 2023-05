Los mejores memes que dejó Taylor Swift y su posible concierto en México

El rumor de un posible concierto de Taylor Swift en México generó memes en las redes sociales. (Ig: taylorswift) (captura)

Taylor Swift se volvió tendencia en redes sociales por el rumor de que daría por lo menos dos conciertos en México, como parte de su The Eras Tour, en el Foro Sol en agosto. El suceso ocasionó que los usuarios en las plataformas digitales se pusieran creativos y compartieron sus mejores memes.

El rumor se desencadenó después de que una cuenta de Twitter que anteriormente filtró y acertó en fechas y artistas que sí tuvieron conciertos en nuestro país. Sin embargo, por el momento ni la cantante estadounidense ni las redes sociales de la organizadora de eventos en México se pronunciaron al respecto confirmando o descartando la información que trascendió.

No obstante, los usuarios en las plataformas digitales no perdieron más tiempo y expresaron su sentir sobre el rumor de que la intérprete de Bad Blood pisaría tierras mexicanas para promocionar su actual The Eras Tour para el próximo mes de agosto.

(Captura)

Uno de los memes destacados fue el que hizo mención a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el “botón de pánico” que presuntamente apretó en distintas ocasiones como cuando anunció el concierto de Rosalía en el Zócalo o cuando se activó por error la alerta sísmica. Esta ocasión hizo referencia a las posibles fechas de Taylor Swift.

(captura)

Distintos memes hicieron alusión al hecho de que los seguidores de Taylor Swift no contaban con el dinero suficiente para poder comprar un boleto para sus conciertos en caso de que sean anunciados en los próximos días.

(Captura)

(captura)

Recientemente se vivió un momento peculiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando el ministro Javier Laynes hizo caras de sorpresa por las declaraciones de la ministra Yasmín Esquivel sobre el Poder Ejecutivo, el rostro del miembro de la Corte se hizo viral y no podía faltar en los memes sobre Taylor Swift.

(Captura)

Los fans de la intérprete de Cruel Summer aseguraron que cuando sea la preventa de los boletos para los posibles conciertos de la también compositora habrá problemas por la alta demanda y que seguramente tendrán que pelearse por uno de los codiciados tickets.

(Captura)

(Captura)

Otros más de los internautas consideraron que la plataforma Ticketmaster seguramente tendrá problemas por la cantidad de usuarios que buscarán conseguir sus entradas para The Eras Tour, al grado de que la página web “será un caos”.

(Captura)

Otro de los memes hizo alusión al hecho de la manera de evitar una filtración de información que en manera de chiste consideraron imposible de ocultar.

(Captura)

Los fanáticos de Taylor Swift comunicaron que la confirmación sobre los posibles conciertos de la cantante en nuestro país como parte de su gira The Eras Tour todavía tardará en darse a conocer de manera oficial, debido a que, explicaron, aún faltan las fechas en Canadá y en países de Europa, regiones que, según ellos, tienen prioridad sobre México y América Latina, por lo que, en caso de presentarse en estas naciones, revelará información hasta el final.

(Captura)

La intérprete de Blank Space recientemente estuvo bajo los reflectores y no precisamente por su gira por Estados Unidos, sino que fue por su expareja el actor Taylor Lautner.

La cantante dedicó una canción por el fin de la relación con Taylor Lautner titulada Back to December, perteneciente a su álbum Speak Now que fue lanzado en 2010. Ahora la compositora planea un relanzamiento del disco, pero el protagonista de Crepúsculo no se siente “amenazado” porque resurga la canción que escribió Swift para él.

Por el contrario, el actor dijo que está preocupado por lo que puedan decir de John Mayer, también expareja de la cantante a quien le dedicó Dear John. Taylor Lautner está tan angustiado por los comentarios que el guitarrista pueda recibir que incluso aseguró que “está rezando por él”.