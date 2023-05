Taylor Lautner aseguró que “reza” por John Mayer mientras Taylor Swift prepara la reedición de “Speak Now”

La cantante dedicó esta canción a su expareja John Mayer y prepararía nuevos detalles en una nueva versión

A comienzos de mayo, Taylor Swift anunció que lanzará una nueva versión de su álbum Speak Now, que sus seguidores podrán reproducir en las diferentes plataformas digitales a partir del 7 de julio de 2023. Este relanzamiento cuenta con seis canciones inéditas, las cuales serán tomadas con precisión de algo que la artista llama jocosamente “la bóveda”.

En la primera versión del disco, Swift se despachó contra su ex pareja Taylor Lautner en Back to december.

“Me diste rosas y las dejé allí para que murieran/Así que esta soy yo tragándome mi orgullo/De pie frente a ti diciendo que lo siento por esa noche/Y vuelvo a diciembre todo el tiempo”.

El romance de Taylor Swift y Taylor Lautner no pasó desapercibido por las cámaras, la pareja duró una corta temporada mientras el actor grabó Crepúsculo.

Con cada anuncio de un nuevo lanzamiento, sus seguidores deben comenzar a buscar el escondite, debido a que cada canción nueva podría estar inspirada en la relación que sostuvo Swift con los implicados. Esa es la razón, por la que Lautner se pronunció recientemente, y expresó el miedo que le produce la llegada de Speak Now tras la ruptura del guitarrista John Mayer y la cantante.

Cabe recordar que, Taylor Swift perdió los derechos sobre los álbumes que lanzó, desde hace algunos años y está buscando recuperarlos, luego de que estas producciones discográficas fueran vendidas a Scotter Braun, el polémico productor que ha tenido enfrentamientos con otras celebridades de la industria musical.

En este caso, la estadounidense recuperó los derechos de Speak Now y junto a esta, estrenará versiones extendidas de canciones que formaron parte de esta producción o nuevas canciones. El álbum está centrado en la vida amorosa de Swift entre sus 18 y 20 años, y aquí hay dos personalidades del entretenimiento que se podrían ver afectados: Lautner y Mayer.

Taylor Swift acompañada en un evento musical por su ex pareja John Mayer, a quien dedicó Dear John.

Esta nueva entrega de la cantante podría incluir nuevo contenido respecto a la relación que sostuvo con Lautner cuando este grabó la saga Crepúsculo, pero lo que realmente preocupa al actor es lo que podría decir Swift sobre su relación con John Mayer, por lo que en unas recientes declaraciones dijo estar “rezando” por el guitarrista.

Sus declaraciones se presentaron mientras fue invitado al programa Today Show en el que estuvo acompañado de su esposa en el que le preguntaron qué opinaba de este lanzamiento y aseguró que “creo que es un buen álbum… Me siento a salvo, pero estoy rezando por John”. Esto se debe a que Speak Now contiene una canción llamada Dear John, en la que la artista describe a su ex pareja como una persona emocionalmente inestable.

Taylor Swift compartió un emotivo mensaje para sus fans sobre el relanzamiento de Speak Now en sus redes Foto: Instagram/Taylor Swift

Esto también fue argumentado por el guitarrista Mayer, quien calificó la letra de la canción como “algo pésimo de parte de Taylor Swift”, y afirmó que esto no se lo merecía, puesto que en ningún momento recibió algún tipo de comunicado o email por parte de la ganadora del Grammy. Además, argumentó que se sintió “humillado en un momento en el que ya lo habían menospreciado”.

“Si nunca me hubieras mirado/Me hubiera quedado de rodillas/Y nunca hubiera bailado con el diablo/A los diecinueve/Y la verdad de Dios es que el dolor era el cielo/Y ahora que he crecido, tengo miedo de los fantasmas”.

Taylor Swift ha utilizado varios atuendos durante la gira de conciertos que ha hecho en diferentes ciudades del mundo. (Getty)

Y agregó para la revista Rolling Stone: “¿Cómo te sentirías si, en tu momento más bajo, alguien te hundiera aún más?”.

Finalmente, otro de los hechos que generó polémica en redes sociales, fue el video que compartió Lautner en su cuenta de TikTok en el que aparece vestido con una bata de baño, de rodillas frente a la fotografía de la ex pareja de Swift puesta sobre su cama y rezando, mientras de fondo suena la canción Dear John, algo que según los internautas lo hace para llamar la atención.

