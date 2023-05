Elecciones Coahuila: el grave error de los candidatos de izquierda que les costaría la elección

Los tres aspirantes a la gubernatura comenzaron sus campañas (especial)

Los candidatos de izquierda por la gubernatura del estado de Coahuila no ceden en sus intentos de llegar a la gubernatura, al coincidir que no van a declinar por el otro, a pesar que el candidato del PRI, Manolo Jiménez, sigue en el primer lugar en la preferencia electoral, según diversas encuestas.

El candidato de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Armando Guadiana Tijerina y Ricardo Mejía Berdeja del Partido del Trabajo (PT) también aprovecharon el momento para descalificarse.

En entrevista con medios, Ricardo Mejía expresó que, “ya chole con esa pregunta”, con referencia a si pensaba declinar por el morenista.

Por igual, dijo que el tema sólo era un distractor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del presidente de Morena, Mario Delgado, ya que no quieren entrar a los temas de corrupción del estado o el caso del grupo que ha llamado “Cártel del cristal”.

Asimismo, expresó que Mario Delgado no criticó al PRI en todas la campaña, sino al PT y a su persona en dicho estado, destacó que “la embestida” de Morena hacia él, es reflejo de los métodos que usaban los priistas en la década de los setenta.

De hecho, le mandó un mensaje al morenista de unirse a su causa, “si Guadiana y su gente se quieren venir, bienvenidos”, dijo el ex subsecretario de seguridad pública en el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.

Guadiana descalifica, pero pide que decline por él

Por su parte, Armando Guadiana, hizo lo mismo que su contrincante y declaró que no va a declinar, por lo mismo, expresó que “da risa y vergüenza” lo que hace el candidato del PT, después de decir que no había respetado el acuerdo que se tenía al interior de Morena, donde el candidato de la izquierda sería el que ganara la encuesta interna.

Por igual cuestionó al candidato petista, sobre el dinero que usa para su campaña y del tercer lugar que tiene, “no sé de dónde saca tanto dinero para que le digan que está arriba. Él no va a pasar del tercer lugar, como no pasó del tercer lugar en la encuesta interna de Morena”, sentenció el exsenador.

El morenista señaló que hay dos empresarios y el gobernador Miguel Riquelme Solís del PRI, que “le mandan dinero a Mejía Berdeja”.

El candidato de Morena mencionó que si Riacardo Méjía de verdad quisiera que el PRI se fuera del estado y del gobierno, él debería de ceder por el lugar que tiene en las encuestas, “si fuera al revés, con gusto declinaría”.

Santana Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, según las diversas encuestas, está en segundo lugar de las preferencias electorales (Foto: Infobae México)

Y siguió con las descalificaciones contra el conteneiente del PT, “pero no puede estar arriba una persona traidora, mentirosa y que siga haciendo las mismas tonteras. Traiciona a todo mundo. Lo mejor que puede hacer es irse a su casa. Si quiere ayudar, que decline o renuncie para que Morena batalle menos en la victoria... no sé qué pase por su mente, o si ya no le funciona bien o sabrá Dios”, añadió.

Cabe destacar que si cualquiera de los dos contendientes decidiera por el otro candidato, la preferencia electoral aumentaría y tendrían mayores posibilidades de lograr un empate técnico con el priista y en ciertos momentos hasta rebasarlos, ya que los diversos estudios lo colocan en el primer lugar de la intención de voto, que va del 40 al 45 por ciento.

Mientras el segundo lugar es para el morenista, que tiene un promedio del 36 al 38 por ciento de preferencia y en tercer lugar, está el petista, que tiene alrededor del 8 al 9 por ciento, por lo cual al sumar los porcentajes la lucha sería entre dos contendientes, como ocurre en la elección del Estado de México.