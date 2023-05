Qué dijo Delfina Gómez tras los “ataques” que recibió de Alejandra Del Moral en el segundo debate de Edomex

(Twitter/@IEEM_MX)

La candidata de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) por la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez respondió los ataques que le envió la candidata de la Alianza Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral Vela durante el desarrollo del segundo debate realizado en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México.

Ya que la morenista fue clara que al decirle que cuando la ambición es más grande que la dignidad, “se recurre a la guerra sucia y a las mentiras, debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar un solo punto en la preferencia”, sentenció.

De la misma forma, la senadora con licencia, le remarcó que se le había acabado el tiempo a la priista, “los apoyos se te acabaron, estás quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez, por casi el doble de votos y esta vez no será la excepción y que no se juzgue con mentiras y falsedades”, destacó.

Además la candidata de Morena, PVEM y PT, le recordó a su contrincante que ella los ve desesperados, ya que le aseguró que van a perder, “Vemos que están desesperados, porque el cambio verdadero del Estado de México es imparable y llegará este 4 de junio”.

La candidata de Morena ale Edomex, Delfina Gómez se declaró como ganadora del segundo debate (Twitter/@delfinagomeza)

Por igual, la exalcaldesa del municipio de Texcoco, hizo un llamado a los votantes de que no les compren ni los amenacen con su sufragio como es la costumbre, “que no nos amenacen ni nos compren con tinacos. Y que no engañen con que vamos a quitar los apoyos porque al contrario, los vamos a aumentar y a fortalecer”, enfatizó.

La representante de la 4T, también aprovechó para enviar un mensaje a los mexiquenses en el sentido de que no se desperdicie la oportunidad del cambio con ella, “aprovechemos la oportunidad de cambiar nuestro Estado de México y que gobierne una de nosotros”.

Qué fue lo que dijo la priista que incomodó a su rival

Segundo debate Alejandra Del Moral Edomex

Por su parte, Alejandra Del Moral, candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición conformada por los partidos del Revolucionario Institucuional, Acción Nacional, Revolución Democrática y Nueva Alianza, respondió a la exsecretaria de Educación con Andrés Manuel López Obrador, de que por fin empezará a debatir, “me da mucho gusto Delfina que empieces a debatir, no te enojes, enojate con los que te dicen mentiras”, le reprochó.

La exsecretaria de gobierno con Alfredo Del Mazo Maza, recalcó a la morenista que ya la había alcanzado y que le iba a ganar, “ya te alcancé, te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder”.

Por igual, la priista le dijo que ella si tenía calidad moral para hablar de corrupción, ya que había ejercido de forma transparente cada uno de los recursos que ha usado como funcionaria pública y que no le había quitado parte de su salario a los trabadores como ella, cuando fue alcaldesa del municipio de Texcoco.

Y le recordó que esperaba que fuera falso que “hayan matado a más de 3 mil perros” durante su gobierno en el municipio de la zona oriente del Edomex.

Las dos contendientes al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra Del Moral, se declararon ganadoras del segundo debate (IEEM)

Después que finalizará el segundo debate entre las dos contendientes al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra Del Moral se declararon ganadoras del encuentro organizado por el IEEM.

En su Twitter, Gómez Álvarez escribió que, “este momento representa un enorme paso en el camino a la transformación del #EdoMex, porque aquí triunfaron las propuestas e ideas del pueblo que serán aplicadas en mi gobierno. ¡El cambio ya está llegando!”.

Por su parte, Del Moral Vela, destacó que “hoy demostramos quién tiene las mejores propuestas, la capacidad y la experiencia para hacer los cambios que necesitamos. ¡Juntos construyamos el futuro que merecen las familias mexiquenses! #DebateEdoméx #AleGobernadora #VotALE #ComparaYElige”, se lee.