Laura Bozzo arremetió contra Aracely Arámbula por llamar “rey cucaracho” a Luis Miguel

Laura Bozzo criticó a Aracely Arámbula por decirle "rey cucaracho" a Luis Miguel (Instagram @laurabozzo_of/@aracelyarambula)

Laura Bozzo criticó a Aracely Arámbula por haber llamado a Luis Miguel “rey cucaracho” durante una plática de empoderamiento de las mujeres, además de tacharla de mala madre por supuestamente meter a sus hijos en esta polémica.

Las declaraciones de la autoproclamada Abogada de los pobres surgieron porque, según su opinión, a pesar de que el Sol de México no está al pendiente de Miguel ni Daniel, La Chule no tuvo que hablar de esa forma de él porque no sólo estaría insultando a su expareja, sino al padre de sus hijos.

“Él es un mal padre (...) pero de ahí a hacer público, a insultar y a ese tipo de cosas, no creo que sea de una madre. Yo me hubiera quedado callada, no hubiera dicho nada y punto”

Esta polémica surgió después de que Luismi fue visto en las calles de Madrid llevando a la escuela a las hijas de su novia, Paloma Cuevas (Instagram/@hoydia)

La presentadora agregó que la protagonista de La Madrastra tuvo que haber pensado primero en sus dos hijos antes de hablar mal de Luismi.

No obstante, cuando los periodistas le mencionaron que el cantante fue captado llevando a las hijas de su novia a la escuela, confesó que entonces ella habría reaccionado igual que Aracely, pero no en público.

“Bueno, a mí también me hubiera dado un berrinche, la verdad. Aracely, en ese sentido, sí, la verdad... pero público. Pues creo que hace una linda pareja con Paloma”

Luis Miguel no ha visto a sus hijos supuestamente desde que se mudó de México, hasta cuatro años (Instagram/@aracelyarambula)

Bozzo también cuestionó a las personas que se han mostrado dispuestas a hacer de todo por conseguir un boleto para ver a Luis Miguel en concierto, pues confesó que aunque le encanta, ha ido a sus shows e inclusive ha recibido una rosa de su mano, ella no lo iría a ver.

“¿Para ir a un concierto de Luis Miguel? La verdad... me encanta, he ido, en un concierto me dio una rosa, ni cómo olvidarlo, me encanta, pero ahorita, en este momento, no iría a un concierto”, compartió con la prensa.

¿Por qué Aracely Arámbula le dijo “rey cucaracho” a Luis Miguel?

El pasado 13 de mayo la protagonista de Corazón Salvaje asistió al show de Jorge Lozano Estado civil: ingobernable, el cual busca empoderar a las mujeres en sus relaciones sentimentales.

En una conferencia motivacional, la actriz hizo referencia a su expareja

En un punto de la conferencia, Lozano se acercó a Aracely, quien iba acompañada de Michelle Vieth, ambas lo saludaron y La Chule aprovechó el momento para decir unas palabras al micrófono.

“Mamacitas, si yo salí del rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho”, dijo la histrionisa y provocó risas, ovaciones y aplausos.

Esta es la primera vez que Arámbula habla de esta forma sobre Luis Miguel, pues antes había intentado mantenerse al margen de toda polémica porque quería que sus hijos no tuvieran una mala impresión de ellos.

Supuestamente, Luis Miguel no pagó la pensión de sus hijos desde 2019 por estar en bancarrota (Cuartoscuro)

Inclusive, la actriz enfatizaba que su romance con Micky había sido bonito y lo mejor habían sido Daniel y Miguel, sus hijos, producto de la relación.

Sin embargo, en algunas ocasiones Aracely también ha dicho que ella se ha hecho completamente cargo de sus hijos, sin la ayuda del Sol, por lo que hasta hoy ha sido la figura materna y paterna de Daniel y Miguel.

Asimismo, demandó al intérprete de La Incondicional por incumplir con la manutención de los menores. Según compartió el abogado de la actriz, desde 2019 Luis Miguel no ha pagado la pensión de sus hijos.

Meses después, la periodista Rosario Murrieta destapó que el equipo de Gallego Basteri ya se había puesto en comunicación con La Chule para pagar, pero ella pidió hablar directamente con Luismi antes de que se realizara el pago, pues quería llegar a un acuerdo con él.