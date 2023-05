“Soy mamá y papá”: Aracely Arámbula rompió el silencio sobre la paternidad de Luis Miguel

Aracely Arámbula y Luis Miguel fueron pareja durante aproximadamente cuatro años. Durante ese tiempo concibieron dos hijos: Miguel y Daniel. (Crédito: Getty Images)

Luis Miguel continúa entre las principales tendencias de redes sociales por rumores e imágenes filtradas sobre su vida privada. Y es que mientras sus fans esperan esperan con ansias que arranque su Tour 2023, internautas explotaron en contra del Sol porque convivió con las hijas de su actual novia, Paloma Cuevas, cuando supuestamente ha tenido problemas para desempeñar su paternidad con sus propios hijos.

Durante la mañana del 10 de mayo comenzaron a circular fotografías del afamado cantante conduciendo un automóvil en compañía de su pareja y las hijas que tuvo con su exesposo, Enrique Ponce. En la secuencia se puede apreciar a Luismi descendiendo de su vehículo para acompañar a las pequeñas hasta la puerta de su escuela y después partió con Paloma Cuevas.

En todo momento sonrió a los paparazzi que encontró en la escuela de las menores. (Instagram/@hoydia)

La actitud paternal que demostró el intérprete nacionalizado mexicano dividió opiniones en redes sociales, pues nunca se dejó ver acompañando a Miguel y Daniel (fruto de su tórrido romance con Aracely Arámbula) a la escuela.

“Lo que nunca hizo con sus propios hijos”, “Bueno, lo que no es como padre, es como padrastro”, “Ese no tiene vergüenza criar a otros hijos mientras a los suyos ni manutención les da”, “La clásica no criar sus hijos para criar hijos ajenos”, fueron algunas reacciones.

Miguel cumplió 16 años el 1 de enero. (IG: aracelyarambula)

“Soy mamá y papá”

De acuerdo con información recuperada por Telemundo, hace unos días Aracely Arámbula sostuvo un encuentro con medios de comunicación a su llegara al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como era de esperarse, fue cuestionada sobre cómo es su relación con Luis Miguel tras su rompimiento y cómo ha desempeñado su paternidad tras su supuesto incumplimiento en la manutención.

La Chule comenzó por confirmar que El Sol no felicitó a Miguel por su cumpleaños número 16: “Fíjate que no llamó el papá, pero mejor pregúntale a él (Luis Miguel)”.

Mis hijos tienen mucho padre con mi papá, hermano y con mis sobrinos. Mis hijos están en una familia muy unida y tienen de regalo mucho amor. La verdad, no extrañamos nada, la única persona de allá que está muy pendiente de mis hijos es su madrina Natalia.

Aracely Arámbula cumplió 48 años el 06 de marzo de 2023. (IG: aracelyarambula)

La histrionisa mexicana recalcó que actualmente no necesita nada de su expareja, pues ella ha logrado solventar tanto sus gastos como los de sus hijos con su quehacer profesional: “Yo trabajo mucho y, la verdad, vivimos muy bien con lo mío. Tengo mi carrera... desde antes con él, con él y después de él”.

Soy mamá y papá, soy una mujer que como muchas mujeres de México y el mundo nos hacemos cargo, no sólo económicamente, sino la educación y el estar al pendiente de ellos, porque pasan por la adolescencia.

Pero eso no fue todo, la protagonista de La Madrastra explicó que prefiere no hablar sobre Luis Miguel por respeto a sus hijos, sin embargo, también considera que es una persona libre de contar su versión de los hechos.

Aracely compartió esta antigua foto de Daniel, el menor de sus hijos (Foto: Instagram/@aracelyarambula)

“Soy una mujer libre para hablar y decir lo que yo quiera, pero soy una mujer muy privada. Toda la vida lo he sido, cuándo me han visto hablar de otras personas, no me gusta hablar de la gente y menos de alguien tan famoso y es el papá de mis hijos, por respeto a mis hijos y por el amor familiar”, dijo según Telemundo

Finalmente, Aracely Arámbula dejó entrever que actualmente prefiere enfocarse en lo mejor de su extinta romance con el Sol de México, sus hijos Miguel y Daniel.

“No hay que arrepentirse de nada, cómo voy a arrepentirme si me dio dos hijos hermosos. Mis hijos nacieron de un gran amor y estoy agradecida de la vida”, concluyó.