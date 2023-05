Claudia de Icaza despotricó contra Gustavo Adolfo Infante por negarle entrevista a Ricardo O’Farrill

Claudia de Icaza arremetió contra Gustavo Adolfo (Twitter: @ladeicaza // Instagram:@gustavoadolfoinfantetv)

Gustavo Adolfo Infante está nuevamente en el ojo del huracán, pues después de asegurar que no aceptó entrevistar a Ricardo O’Farrill, la periodista Claudia de Icaza arremetió contra el conductor de espectáculos.

Por qué Gustavo Adolfo rechazó entrevistar al standupero

Fue durante el programa De primera mano, donde el presentador confesó que recibió la propuesta de entrevistar al comediante que en fechas recientes ha causado un gran escándalo por arremeter contra varias figuras importantes del standup mexicano.

También, el presentador de Ñam Ñam Extravaganza encendió las alertas tras denunciar que presuntamente fue maltratado por una clínica de rehabilitación y, después, raparse en un video en vivo.

Ricardo O'Farrill explotó en sus redes sociales exhibiendo a varios standuperos e influencers mexicanos (Instagram @richieofarrill)

Fue ante todos estos sucesos, que Gustavo Adolfo contó ante las cámaras de Imagen Televisión que lo habrían contactado para hablar con el famoso.

“Me habló Addis y me dice: ‘Gustavo, Ricardo O’Farrill acaba de decir que solo le daría una entrevista a tres, Yordi Rosado, a ti y alguien más’”, narró.

No obstante, Infante se habría negado a esta oportunidad, pues consideró que no era muy ético de su parte debido a la situación que actualmente atraviesa el famoso.

“Yo le voy a responder al señor O’Farrill, por su puesto que me interesa entrevistarte, pero no es el momento”, destacó.

El conductor de El minuto que cambió mi destino explicó que Ricardo estaba en un momento vulnerable, por lo que no quería ser “un mercenario” y aprovecharse de eso.

Gustavo Adolfo Infante dijo que no entrevistará al standupero (Captura de pantalla/De primera mano)

“Ojalá te cures Ricardo y si sigue siendo de tu interés platicar con algún reportero y me das la oportunidad, yo con gusto lo voy hacer. Pero no es el momento ahora (...) Uno no se puede aprovechar de un estado de vulnerabilidad para sacar una entrevista”, dejó en claro.

Claudia de Icaza arremete contra Gustavo Adolfo Infante

Desde su cuenta de Twitter, la periodista Claudia de Icaza se posicionó en contra de Gustavo Adolfo Infante y en tono irónico escribió:

“Que el chiquillo no entrevistó a Ricardo O’Farrill porque estaba en un momento vulnerable y no quería abusar @ImagenTVMex ¿Qué onda con su ‘talento’ a cuadro ?”, colocó.

De igual manera, la escritora recordó la entrevista que Infante le hizo a Frida Sofía y donde ella señaló a su abuelo, Enrique Guzmán, de presunto abuso sexual.

Claudia de Icaza criticó a Gustavo Adolfo Infante (Captura de pantalla/Twitter)

“¿No se agarro ‘vulnerable’ a Frida Sofía cuando le dio la exclusiva del abuso qué sufrió por parte de su abuelo? Un supuesto abuso que no hemos visto que este en proceso de resolverse. Las notas periodísticas de este calibre se dejan en veremos ?”, ahondó.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas estuvieron de acuerdo con la postura de la mujer.

“No sé qué esperan para correrlo, tóxico el chaparro de las exclusivas”. “Ay, Clau que esperabas? es solo un chiquillo, no sabe está todo tupido”. “Es un ser estúpido, hipócrita y vendido el cree que es un gran periodista pero es un basura de persona”, pusieron los tuiteros.

Ricardo O’Farrill gritó afuera de clínica de rehabilitación

Desde un video en vivo, Ricardo O’Farrill apareció en las afueras de la clínica donde habría sido internado recientemente.

El comediante regresó a la clínica con patrullas, exigiendo saber el estado actual de sus compañeros (Instagram)

“En esta clínica maltratan peor que un anexo y tienen drogados a sus pacientes y les prohíben hablar con sus familiares”.

En dicha transmisión, el standupero hizo un llamado a algunas instituciones gubernamentales para que investigaran el sitio.

Además, enseñó que algunas patrullas y agentes de seguridad se encontraban en el sitio.

La transmisión duró aproximadamente una hora y algunas personas de la clínica salieron para confrontar la situación, sin embargo, el artista se habría molestado e instó a varios de los involucrados a identificarse por su nombre.