Jesús Zambrano auguró victoria de Alejandra del Moral en el Edomex

El líder del PRD mostró apoyo para la candidata de Va por el Estado de México (Cuartoscuro)

El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, auguró una victoria de la candidata a la gubernatura de Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, tanto en el segundo debate, así como en la elección del próximo 4 de junio.

Por medio de un comunicado de prensa, el presidente del Sol Azteca aseguró que la militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tiene miedo a ninguno de los cuatro temas que se van a debatir este jueves 18 de mayo en el segundo y último ejercicio de intercambio de ideas organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), ya que cuenta con las mejores propuestas para la ciudadanía.

Asimismo, recordó que el punto diferenciador de la priista es que no sólo representará a un partido, sino que buscará crear un gobierno de coalición, situación que lo llevó a augurar que el proyecto que ha conformado su partido con el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) obtendrá la victoria de forma “contundente” el día de los comicios locales.

“No tenemos duda, Ale no tiene miedo en debatir los temas que le pongan, ella desde un principio dijo que quería participar en las condiciones que fuera, lo que quiere es demostrar que ella no tiene miedo, que tiene las mejores iniciativas para hacer del Estado de México un gran gobierno de coalición y estamos seguros que lo demostrará en este segundo debate que, sin duda, también lo ganará así como en el primero y el próximo 4 de junio nos alzaremos con un triunfo contundente”, se pudo leer horas antes del evento.

La candidata del PRI también confió en que se lleve la victoria el 4 de junio (Cuartoscuro)

Aunado a lo anterior, el perredista reconoció a Del Moral Vela ha entendido cuál es el compromiso que se tiene con la población, además de contar con otras cualidades que le han ayudado a presentar las mejores iniciativas para continuar con el desarrollo de la entidad mediante “el camino de la reconciliación”, es decir, con el reconocimiento de los errores, pero con un proyecto futuro.

“Ale tiene un compromiso con las y los mexiquenses, ella sabe que la responsabilidad es muy grande, pero tiene la fuerza, las ganas, la entereza y las mejores iniciativas para sacar adelante al estado, quiere demostrar que el camino de la reconciliación le hará bien a todas y todos”

En cambio, sobre la candidata de Morena, PT y PVEM, Delfina Gómez Álvarez, Zambrano Grijalva apuntó a que la política texcocana no cuenta con la capacidad para gobernar y no ha mostrado las agallas que se necesita para administrar la entidad; no obstante, la señaló de ser presuntamente una política “ladrona y miedosa”.

Casi un mes después del primer debate, las candidatas se volverán a ver las caras (Cuartoscuro)

Sus fuertes palabras tuvieron como contexto, según el perredista, las solicitudes que lanzó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que se dieran supuestas condiciones favorables para la extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como fue el cambio de moderadora, pues argumentó que la morenista amagó con no asistir.

“Delfina Gómez no tiene la capacidad de gobernar, no tiene las agallas para defender a las y los mexiquenses y es una candidata ladrona y miedosa, ya lo ha demostrado en más de una ocasión, poniendo trabas para que el segundo debate se dé en condiciones favorables para ella”, refirió.

Finalmente, el exlegislador apuntó a que el perredismo se encuentra apoyando y trabajando, principalmente, en los municipios de la zona oriente de la entidad, ante lo cual reiteró que seguirán buscando el voto a favor de Alejandra del Moral hasta que la ley lo permita, pues recordó que cuentan con una militancia de mucho peso, además de la ciudadanía que se ha unido debido al gobierno de coalición que se propone.