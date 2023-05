Burro Van Rankin posó junto a Emilio Azcárraga Jean tras su despido de Miembros al aire

El conductor presumió su encuentro con Emilio Azcárraga Jean en el estadio Azteca

Hace unos días Jorge El Burro Van Rankin dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que había sido despedido del programa Miembros al aire, donde participó por 14 años. El conductor se mostró desconcertado, pues según su versión no fue informado de la razón por la que prescindirán de su participación en el programa de televisión restringida.

“Voy a explicar el por qué, el cómo, o la decisión de la forma en que hicieron las cosas, que se me hace un poquito desagradable, pues me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de catorce años”, dijo Jorge Van Rankin en un En vivo en su cuenta de Instagram.

El Burro Van Rankin y el heredero de Televisa tienen una buena relación desde jóvenes (Foto: Instagram)

El Burro añadió que la manera en que fue despedido por el productor Lalo Suárez no fue la que él hubiera querido, pues le comunicó su salida en uno de los pasillos de la empresa, y de una manera intempestiva, según la percepción del conductor.

“No me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ‘sin Yolanda Maricarmen’, no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones a hacer otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace catorce años y que te digan adiós quién sabe por qué y que no te den la cara ni te contesten está fuerte”, aseguró el hombre de 59 años.

El productor de Miembros al Aire aseguró que la despedida de Jorge fue tranquila

Sin embargo, Lalo Suárez aseguró despúes de las declaraciones de Van Rankin que la empresa le solicitó hacer cambios en la estructura de Miembros al aire, por lo que determinó dejar fuera al exconductor de otros programas como Hoy y El calabozo.

“Me pidió la empresa que hubiera cambios y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, no pasa nada”, señaló el realizador en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

“Me pidieron hablar con él. Yo le marqué para verlo, un día antes, no pudo y ayer llegó al foro y pues no había otro lugar más privado que adentro del foro para hablar con él”, agregó Suárez.

En su momento, llamó la atención que Van Rankin expresó que su despido de Miembros al aire tiene que ver con una decisión a nivel producción y no proveniente de los altos mandos de Televisa. “Estoy seguro que ni los jefes de verdad saben, porque sé que viene de otros lados”.

Trascendió que además de Van Rankin, Yordi Rosado tampoco seguirá formando parte de 'Miembros al aire' (Foto: Instagram/@burrovan)

Y para demostrar su relación con altos ejecutivos, El Burro compartió una fotografía donde aparece junto al presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean en el Estadio Azteca, y es que ambos son apasionados de Las Águilas, del América. En la imagen también aparecen otros tres hombres que el Burro no etiquetó en su post.

“El pasado sábado en el Azteca se juntó el americanismo, el próximo fin de semana, todos de amarillo al Azteca. Apoyemos al más grande, Club América, venga”, escribió Van Rankin en su cuenta de Instagram, a propósito del encuentro entre América contra Atlético San Luis, donde las águilas fueron derrotadas 2-1.

El conductor y el directivo de Grupo Televisa convivieron en el Estadio Azteca (Foto: Instagram@burrovan)

Esta situación fue comentada por el periodista Alejandro Zúñiga en su programa: “Tal vez el fin de semana se pudo quejar en el hombro de Emilio Azcárraga, porque se sabe que son amigos desde jóvenes, porque al Burro lo metieron siempre en escuelas privadas, por eso tiene estas amistades. Yo siento que esa foto nos está diciendo ‘mira Lalo Suárez”.

La foto de la juventud del "Burro" Van Rankin y Luis Miguel (IG: burrovan)

Recientemente Jorge Van Rankin fue cuestionado sobre quién es más su amigo, si Luis Miguel o Emilio Azcárraga Jean, a lo que el conductor contestó contundentemente en el programa La última palabra: “Hoy y siempre, Emilio”

“A él lo quiero mucho, es un gran amigo, sencillo y noble. Y Luis Miguel fue un gran amigo pero es alguien que no entiende lo que es la amistad. Emilio Azcárraga es alguien de 10 puntos, un tipo encantador, americanista, lloramos, nos abrazamos. Es un extraordinario ser humano al que conozco desde Tijuana cuando yo estaba con el Negro Iñárritu”.