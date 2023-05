Pedro Sola confesó que está casado; así presumió su anillo en “Ventaneando”

Pedro Sola está casado (Captura de pantalla/Ventaneando)

Pedro Sola es uno de los conductores más importantes de la televisión mexicana y, aunque siempre es muy reservado con su vida personal, en esta ocasión reveló que no sólo tiene pareja, sino que está casado.

Te puede interesar: Pati Chapoy ganó caso Spanic; jueza suspende orden de restricción en contra de conductores de “Ventaneando”

Fue durante la emisión de este martes 16 de mayo donde el conductor de Ventaneando habló sobre su vida amorosa como pocas veces en el vespertino.

Cómo dio a conocer Pedro Sola su matrimonio

Todo se desarrolló mientras los presentadores hablaban de su vida personal y ahí Pedrito contó que ya tenía tiempo casado.

Te puede interesar: Pepillo Origel explotó contra Pedro Sola por ventilar identidad de su expareja: “Han hecho de mí lo que han querido”

“¿El que me gusta si me lo vas a dejar?”, preguntó Mónica Castañeda a lo que con la grata sorpresa respondió el conductor: “¿El de bodas?”.

Aunque el resto de sus compañeros trataron de arreglar la situación, Pedrito decidió confesar todo sobre su inesperado matrimonio e incluso mostró la popular joya de la marca Tiffany & Co., una de las firmas más exclusivas y distinguidas dentro del mercado.

El conductor sorprendió a sus fans (Foto Instagram: @tiopedritosola)

Luego de asegurar que solo se ha casado una vez, Daniel Bisogno aseguró el equipo de Ventaneando ya se encontraba buscando la acta de matrimonio en el registro civil, algo de lo que se burló el conductor, siendo el motivo por el que ahora también se sabe que no fue en México, sino en España.

Te puede interesar: Daniel Bisogno despotricó contra Peso Pluma por su música: “Un insulto al intelecto”

“No la van a encontrar porque no me casé aquí. Vayan a la comunidad de Madrid y ahí busquen”, agregó Pedro Sola. “Ya escucharon ustedes aquí, primero en Ventaneando, Pedro Sola se casó, tiene un anillo de los finos y fue en Madrid”, complementó Daniel Bisogno.

Pedrito conmovió a sus compañeros al enseñar a cuadro el anillo de casado que contaba, lo cual desató un sinfín de reacciones enternecedoras.

“Que viva el amor”. “Siento que se atrevió porque no estaba Pati Chapoy, pero que lindo que los demás trataron de salvarlo por si era el caso de que él no quería hacerlo público pero como sí pues bien tío Pedrito”. “Más que inesperado y amé hasta el ‘Pedro Sola confesó que se casó en España’ que el equipo puso rápido en la televisión”, escribieron los fans en redes sociales.

El presentador enseñó su anillo (Foto Instagram: @tiopredritosola)

Cómo fue la historia de amor de Pedro Sola

Aunque no se sabe a ciencia cierta el nombre del esposo de Pedrito, en una antigua entrevista con Aurora Valle, el conductor de espectáculos mencionó que conoció a su actual pareja de una inusual forma.

“Cuando mi mamá se murió, en junio del 2001, un día conocí a una persona. En noviembre del 2001, no vivía aquí en México, vivía en Tabasco, vino a verme y empezamos (a andar). Yo nunca me había percatado, porque nunca se me ocurrió, que a los hombres jóvenes les gustaban los hombre viejos, tenía yo 54 años y él tenía 24″, destacó.

De igual forma, Sola narró que después de pasar un tiempo juntos se percataron de lo mucho que les gustaba su relación, por lo que decidieron dar el siguiente paso.

Así lo comentó el conductor (Foto: captura TV Azteca)

“Un año después (de conocernos), se vino a vivir aquí conmigo y aquí vive conmigo, y somos muy felices. Hemos llevado una muy buena relación, obviamente tenemos una gran afinidad en muchas cosas. Yo estoy muy enamorado. Te puedo decir que si hay alguien muy importante en mi vida, es él. Si ahorita me muriera, lo único que me dolería muchísimo, es dejarlo”, rescató Pedrito en aquel entonces.

Desde hace un tiempo algunas revistas de espectáculos habían señalado que la pareja utilizaba anillos de “casados”, sin embargo, se especulaba que era como un símbolo que ambos tenían de su amor. Fue hasta este martes que el mismo conductor mencionó que la unión que tiene con su pareja sí sería nupcial.