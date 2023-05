Christian Nodal habló del bochornoso momento que vivió en un concierto de Wisin y Yandel

Christian Nodal contó en un podcast la anécdota en la que pasó un momento muy bochornoso por no saber perrear en un concierto de Wisin y Yandel Foto: Instagram/cazzu

En agosto de 2022, Christian Nodal y Cazzu fueron vistos en un concierto de los reggaetoneros Wisin y Yandel celebrado en Guatemala. La pareja apenas comenzaba su relación, por lo que fue toda una noticia que se vieran besándose en el evento. Sin embargo, y en contraposición de lo que mostraron las fotos que circularon de Nodal y Cazzu pasándola bien, lo cierto es que fue una experiencia incómoda para el cantante de regional mexicano.

En una reciente entrevista celebrada en el podcast Escuela de nada conducido por Leo Rojas, Chris Andrade y Nacho Redondo, Nodal habló sobre aquella noche en la que no saber perrear le costó muy caro. En el programa, Nodal confesó que había ido por Cazzu, pues a pesar de que le gusta la música de “Los Extraterrestres”, nunca ha sido “muy fan”, por lo que nunca aprendió a perrear. Durante el show, después de regresar del baño, pasó lo siguiente:

“Yo no sé perrear, yo iba por mi novia. Me gusta mucho Wisin y Yandel pero no es de ‘¡Ah! Voy a ir a un concierto de Wisin y Yandel’, fui por mi pareja. Yo estaba llegando del baño y no recuerdo que canción era, pero me pongo atrás de mi novia y me pongo a bailar poquito y luego dice Wisin ¡Aprieta Nodal, Aprieta!”.

Christian Nodal y Cazzu se encontraban bailando en un concierto de Wisin y Yandel celebrado en Guatemala cuando el músico mexicano vivió el vergonzoso momento (Fotos: Instagram: @cazzu/ @nodal/ @tityelducke_/ TikTok: paulinabarrios64

Esto causó la risa de los conductores del podcast, quienes remataron el chiste con el comentario “Nodal, sino estas bailando ¡SALTEEEE!”. Gracias a lo que Nodal pudo recordar que la canción que sonaba mientras pasó el incómodo momento fue precisamente Rakata, uno de los clásicos de la dupla puertorriqueña.

La historia del concierto fue revivida por Christian Nodal a partir de que se hicieran bromas de su concierto en el WiZink Center de España. Chris Andrade comentó que, después de hacer sold out en el WiZink Center (pronunciándolo como Wisin), ya “sólo falta el Yandel Center”.

En redes también circularon videos del concierto donde se ve a Nodal y Cazzu en una zona VIP de la Explanada Cardales de Cayalá bailando durante el show de Wisin y Yandel; mientras que Cazzu saborea cada canción y perrea como si no hubiera un mañana, Nodal se ve un poco más tímido, apenas moviéndose con los beats de los intérpretes de Me estás tentando.

Christian Nodal y Cazzu bailando en un concierto de Wisin y Yandel

Durante el podcast, otro de los temas que se toco fue el de los tatuajes faciales de Nodal, mismos que han causado toda clase de comentarios en redes. Anteriormente, Christian ya había anunciado que se encontraba en el proceso de quitarse los tatuajes de la cara, y cuando Leo Rojas le preguntó qué tan doloroso era el procedimiento, esta fue la respuesta del intérprete de No te contaron mal:

Christian Nodal habló del procedimiento al que se ha sometido para quitarse varios de sus tatuajes faciales (YouTube/Escuela de Nada)

“A mí me dolió muchísimo que ponérmelo, lo bueno es que es mucho menos tardado el dolor, me tardó como quince minutos. Es muy doloroso, es un proceso muy doloroso y cansado, porque obviamente tienes que estar con cremitas, cuidándote del sol y yo que no soy nada de eso de cuidarme la cara”.

Christian también confesó que no tiene pensado quitarse todos, y aún así, serán un total de 9 sesiones las que tendrá que soportar para retirarse los tatuajes que en su momento le dieron la fama de “El Guasón mexicano”. Nodal terminó el tema de sus tatuajes pidiéndole a aquellos que quieran quitárselos que “tengan mucho cuidado”.

“Apenas tuve mi primer sesión, me hice el de la nariz, la rosa, algunos sí los voy a dejar. Me dolió muchísimo para lo que se fue, todavía están bien visibles, pero son de seis a nueve sesiones, yo recomiendo que tengan mucho cuidado”.