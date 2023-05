Black Eyed Peas anunció gira en México: éstas son las fechas y lugares

Black Eyed Peas presentará su Elevation Tour en México (Foto: Instagram)

Luego de triunfar en el festival Tecate Emblema este domingo 14 de abril, en Ciudad de México, Black Eyed Peas seguirá complaciendo a sus fans mexicanos pues la banda pop recién anunció la parada en el país de su Elevation World Tour.

La banda liderada por Will.I.Am. presentó las fechas en que estará brindando conciertos en México, donde comenzará en septiembre próximo con su show en Torreón, para terminar en octubre en la ciudad de Guadalajara.

Estas son las diez fechas que los creadores de temas como Pump It y Don’t Phunk with My Heart confirmaron en nuestro país:

Torreón, Coahuila - 30 de septiembre Querétaro, Querétaro - 01 de octubre Monterrey, Nuevo León - 05 de octubre Ciudad de México - 06 de octubre Puebla, Puebla - 07 de octubre Mérida, Yucatán - 12 de octubre Cancún, Quintana Roo - 14 de octubre Tijuana, Baja California - 19 de octubre Mexicali, Baja California - 20 de octubre Guadalajara, Jalisco - 21 de octubre

Black Eyed Peas, J. Rey Soul, will.i.am, apl.de.ap, and Taboo, perform during the first day of the iHeartRadio Music Festival 2022 at T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, U.S. September 23, 2022. REUTERS/Steve Marcus

La agrupación también conformada por Taboo y Apl.de.ap. dio a conocer que los recintos en los que se llevarán a cabo los conciertos revelados serán anunciados el próximo 23 de mayo; mientras tanto la emoción de ses seguidores mexicano ya se ha hecho notar en las redes sociales.

