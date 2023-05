AMLO pidió a mexicanos en EEUU no votar por John Kennedy: “No nos vamos a quedar callados”

(Jovann Pérez/Infobae)

Luego de los comentarios racistas del senador republicano estadounidense John Kennedy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a los mexicanos, latinos e hispanos que radican en Estados Unidos, a no votar por él.

Fue durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes, que el presidente López Obrador, arremetió contra el senador de Louisiana por los comentarios que hizo el pasado jueves. “Decirles a nuestros paisanos, a los hispanos, a nuestros amigos estadounidenses que no voten por personas con esa mentalidad”, dijo AMLO.

El mandatario mexicano calificó los dichos del legislador estadounidense como “prepotentes, ofensivos, muy majaderos”.

El presidente del país dijo que seguirá teniendo una política de “buena vecindad”, sin que se insulte al pueblo de México, “a nadie se lo vamos a permitir, y por lo pronto no digo más porque tendría muchas cosas más que decir, sin embargo, como lo planteó aquí, Marcelo (Ebrard), esto es parte de una estrategia de campaña y la política es tiempo, y si ya empezaron así, pues vamos a ir poco a poco respondiendo”, explicó.

“Nadamás que sepan, que no nos vamos a quedar callados, ni con los brazos cruzados, México es un país independiente, libre y sobreano, y a los paisanos en la visita que nos hizo el presidente Biden, comentaba yo que cuando lo acompañé del aeropuerto a su hotel, en su automóvil, lo primero que me comentó (...) que de cada 100 estudiantes de nivel básico en Estados Unidos, 24 hablan castellano”, dijo AMLO.

Esto, lo expresó el presidente López Obrador respecto a los comentarios que realizó el pasado jueves el senador republicano estadounidense John Neely Kennedy, en la sesión que encabezó la directora de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, y el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Wray.

Ahí, Kennedy realizó algunos comentarios despectivos contra México. Y es que el senador republicano por Louisiana, señaló que México comería alimento para gatos de una lata y su población viviría en una carpa si no fuera por Estados Unidos.

“Nuestra economía es 18 veces más grande que la de México. Les compramos 400 billones de dólares cada año, sin la gente de Estados Unidos, México, hablando en sentido figurado, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa, en un traspatio”, señaló el legislador norteamericano.

Kennedy dijo que sin Estados Unidos, los mexicanos comerían comida para gato y vivirían en una carpa. REUTERS/Evelyn Hockstein

La comparecencia de Anne Milgram fue para hablar sobre las acciones que se están llevando a cabo para reducir el flujo del fentanilo y para combatir a los cárteles mexicanos de la droga, donde Kennedy reiteró su postura de enviar tropas estadounidenses a México para combatir el narcotráfico.

“Si el presidente López Obrador invitara a los estadounidenses, al ejército estadounidense o al personal encargado de hacer cumplir la ley a ir a México y trabajar con los mismos en México, podríamos detener a los cárteles. ¿No es eso un hecho?”, cuestionó el senador Republicano a la funcionaria de la DEA.

Ebrrad responde a Kennedy

Tras los dichos del senador estadounidense, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló a Kennedy como una persona “non grata” para México, además de calificarlo de racista e ignorante.

“Es que es una persona non grata en México. Nosotros no nos rebajamos a ese nivel, nosotros respetamos a los Estados Unidos, somos dos países aliados, a mí se me hace un señor ignorante, racista, debería dar vergüenza, ser senador, y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros”, dijo Ebrard.

Además, en la conferencia de prensa mañanera de este viernes, retomó el tema, y volvió a llamar al senador estadounidense ignorante. “Ayer el senador (John) Kennedy (...) hizo una serie de afirmaciones inaceptables para México, ayer les decía yo que es un senador, en primer lugar, ignorante, el presupuesto básico que dice es la ignorancia, lo segundo, que para tratarse de un senador, de un país aliado, porque, si Estados Unidos tiene un país aliado y leal es México, llámese la lucha contra el fentanilo, llámese inversiones conjuntas, llámese seguridad de las cadenas de suministro, etcétera”, señaló el canciller.