Preguntaron a madre soltera sobre la pensión que recibe y su respuesta se hizo viral

La respuesta de una madre soltera se hizo viral (TikTok @efecto.lunar)

Un tiktoker cuestionó a una madre soltera sobre el monto de la pensión que el padre de su hijo le da. Su respuesta se hizo viral, ya que muchos opinaron que era insuficiente para cubrir los gastos de una persona.

Te puede interesar: De repartidora de comida hasta pase de lista, así es cómo esta usuaria de TikTok alimenta a los perros callejeros

Fue el usuario @efecto.lunar que hizo la entrevista a una joven, madre de uno niños de once años de edad, quien confesó que el padre del menor da 400 pesos semanales.

La mujer aceptó que no es suficiente para satisfacer las necesidades de su hijo. Para probarlo, expuso que tan solo en una salida al cine se gasta cerca de esa cantidad, tomando en cuenta que además de pagar la entrada hay otros gastos relacionados.

Te puede interesar: Horda, la perrita rescatada por bomberos, ya es mamá y así lucen sus cachorros

“Obviamente se que eso no alcanza porque en una ida al cine pues nos llevamos al menos unos 300 pesos. Son el pasaje, son las entradas, son palomitas, es todo y suelo comprarle algo que él quiera ¿no? darle gustos, entonces en realidad creo que no es comparable”, dijo.

Pero sin duda lo que más indignación causó entre los usuarios es que la joven reveló que el monto de la pensión era menor hasta hace poco. Antes le daba 260 pesos semanales y cuando ella le exigió un aumento, debido al incremento del costo de los útiles escolares al inicio de este ciclo, aumentó a 280 pesos.

Te puede interesar: La hazaña que hizo virales en TikTok a un joven y su perrito

“En la plática salió el tema de que voy a meterle una demanda de guardia y custodia y pues eso abarca también lo que es la pensión alimenticia, entonces ya en base a eso me empezó a subir a los 300 pesos y luego de me dio 400″, reveló en la entrevista.

Las críticas hacia el padre del niño no se hicieron esperar, ya que algunos argumentaron que es un monto que no alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades básicas y otros señalaron que la situación es peor si se toma en cuenta que el costo de cubrir atención médica en caso de enfermedad.

En México los deudores alimentarios son muy comúnes (Foto: especial)

Entre los comentarios en respuesta al video están algunos como: “Dejen la ida al cine, 400 pesos, ni para las tres comidas y el transporte de un día”, “Sumales si el niño se enferma, los medicamentos, el doctor y todo eso” o “Y qué hacía con 260 pesos? Una ida a la tienda y ya se fueron 100″.

También hubo personas que respondieron contando su experencia personal. Hubo testimonios de personas que saben de mujeres que reciben un apoyo aún menor por parte del padre de sus hijos y otros en los que, por el contrario, apuntaron a cifras más altas que consideran apenas suficientes para la manutención de un menor de edad.

Algunos de los comentarios de este tipo fueron: “A mi hermana de 15 años le dan 700 pesos MENSUALES. Están en la prepa y no alcanza ni para el pasaje a su escuela”, “Mi papá le daba $1,500 pesos a la semana a mi mamá para mi manutención, aparte él me daba mi $300 pesos a la semana” o “Mi papá le da 4,000 pesos a la semana para mi manutención, no entiendo a esos hombres que creen que 200 alcanza”.

Los deudores de pensión alimentaria serán sancionados en México (Foto: Cuartoscuro)

En México la situación es tan común que a nivel gubernamental se tuvieron que tomar acciones en relación al tema. Una de las más reciente fue la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para concentrar información sobre deudores y acreedores de obligaciones alimentarias.

Las personas que ésten inscritas en este registro no podrán se candidatos a cargos de elección popular y realizar trámites como pasaporte, licencia para conducir y acta de matrimonio.