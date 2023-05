HotSpanish arremetió contra Fofo Márquez por una deuda de 60 mil pesos con Karely Ruiz: “Falso Millonario”

El influencer aseguró que a su amigo se le subió el ego (Tiktok)

El mundo de los influencers está lleno de polémica y en esta ocasión fue el tiktoker Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, quien arremetió contra Fofo Márquez, pues no sólo lo llamó “falso millonario”, sino que expuso algunos “trapitos sucios” del controversial joven y hasta Karely Ruiz fue mencionada.

Durante los últimos años, HotSpanish ha ganado una gran popularidad en redes sociales debido a que suele ofrecer dinero a personas en la calle a cambio de que hagan retos o tengan encontronazos entre sí.

Por su parte, Fofo Márquez se ha vuelto famoso por mostrar en Youtube, TikTok o Instagram su lujoso estilo de vida.

Cómo inició el encontronazo entre Fofo Márquez y HotSpanish

Toda la historia de enemistad habría comenzado después de que HotSpanish realizara una colaboración con Karely Ruiz, la cual velozmente se hizo viral. Así, el Fofo, quien desde hace tiempo tiene varios conflictos con la modelo de OnlyFans, no dudó en arremeter en contra de su conocido.

Fofo Márquez, Karely Ruiz y Hotspanish están en polémica (Instagram)

“Yo le escribí un día a HotSpanish y me contestó quedamos de grabar, pero ahí te va, todo ese año que estaba en mi pique, polémica tras polémica, la estaba rompiendo y a él estaba ahí conmigo. Ahorita a todos se les sube cuando les llega el éxito”, dijo en una entrevista que se viralizó en redes y agregó:

“Ahorita que está con los retos a tope sí me sentí. Cuando estaba en mi top, compartí el momento con él y ahorita ya se olvidó de mí que está en la cima. Siento que no está padre eso”.

En cuanto a la veracidad de los videos de su examigo, Fofo aseguró que eran reales los retos que hace HotSpanish.

En otros clips que hizo para sus redes sociales, Márquez contó que se le habría subido el ego a su amigo y señaló que él le continuaba dando vistas.

Qué respondió HotSpanish

HotSpanish realizó una serie de videos que rápidamente circularon en TikTok donde explicó su versión de los hechos y dio a conocer que aparentemente la relación entre ambos se vio afectada después de que Fofo se endeudó con Karely Ruiz.

“Fofo Márquez, el falso millonario. No quería hacer esto, de hecho mi manager me dijo: ‘No lo hagas’ (...) pero vamos a darle la atención a Fofo porque es lo que él quiere. Tiene como 15 videos hablando de mí. Estoy harto, porque es justo defenderse y saber por qué me alejé de él”, comentó.

El tiktoker tachó al joven de "Falso millonario" (Tiktok)

Según la versión del influencer los problemas comenzaron hace más de un año cuando Fofo supuestamente no le pagó a Karely Ruiz una cuenta de 60 mil pesos en un antro.

“Yo le dije: ‘Güey que hiciste’, al día siguiente sale en un noticiero, le habla Karely y le dice que porque no le pagó. El güey con cara de asustado, yo lo miro y me da pena (...) por qué no le pagaste a esa morra, qué necesidad.

HotSpanish aclaró que aparentemente Fofo le pidió ayuda y él le prestó los 60 mil pesos para que saldara su deuda con la modelo de OnlyFans.

“Ese güey estaba hundido, me presté para poderlo ayudar porque dije, pobrecillo, es un personaje el millonario (...) empezamos a hacer ideas para que no se viera como un pobretón, yo le presté los 60 mil pesos, vamos a hacer como que vas al banco y como que tú lo sacas”, puntualizó.

El influencer suele presumir los lujos con los que vive (Instagram)

El influencer le habría preguntado después a Fofo por qué no pagó la cuenta y reveló: “La verdadera razón fue porque Karely empezó a pedir las botellas, este güey es un codazo, el dinero que le dan no es suficiente para pagar (...) el quiso hablar con el mesero para decirle: ‘No traigas más botellas’”, aclaró.

HotSpanish dijo que se encontraba arrepentido de haber ayudado a Fofo y dicha polémica habría sido la que contribuyó para que se distanciaran.