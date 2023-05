Elena Reygadas: las consecuencias de ser considerada la mejor chef del mundo

Elena Reygadas celebró una entrevista con Infobae donde habló sobre cómo ha impactado su vida el nombramiento como Mejor Chef del Mundo y las controversias a las que se ha tenido que enfrentar Foto: Maureen Evans

A mediados de abril, la empresa William Reed Business Media del Reino Unido compartió los resultados de su competencia anual donde se define a la mejor chef del planeta (los hombres no entran en la terna). Después de una votación que requirió la participación de más de 1000 expertos culinarios, se escogió a la mexicana Elena Reygadas como la mejor chef del mundo, lo que ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales.

Pero ¿cómo es que una chef pasa de tener un restaurante exitoso como lo es Rosetta a destacarse a nivel global? ¿Cuál es el parámetro para medir la habilidad de las chefs que participan? Para entrevista con Infobae, Elena Reygadas teorizó que las razones detrás de su nombramiento son el gran trabajo en equipo que se ha hecho a lo largo de los años, además de la popularidad que la cocina mexicana ha tenido recientemente.

“Realmente no sé si haya habido un factor determinante, sin embargo, creo que es un reconocimiento al trabajo que llevamos haciendo un equipo enorme de personas día con día a lo largo de ya casi quince años. También creo que, afortunadamente, en los últimos años se ha dado un proceso de reconocimiento a la riquísima cultura gastronómica de México, que nos ha permitido ganar más visibilidad y aprecio, cada vez más personas la valoran dentro y fuera de México”.

Fue en 2010 cuando Elena abrió Rosetta, el restaurante que postró los ojos del mundo en su trabajo. El restaurante no sólo se destacó como una parada obligada para turistas y fanáticos de la buena cocina en la Ciudad de México, sino que además, le dio el reconocimiento a Elena de la mejor chef de Latinoamérica por la misma William Reed Business Media, tan sólo cuatro años después de que el restaurante comenzara operaciones.

Elena abrió Rosetta en el año 2010, y desde entonces, se ha convertido en uno de los restaurantes más importantes de la capital mexicana. Foto: Instagram/@restauranterosetta

Nueve años después, Elena no sólo se destaca en la región, sino en todo el planeta. Esto ha supuesto una serie de cambios tanto en la cocina como en la perspectiva que Reygadas tiene de la vida.

“A lo largo de estos años he aprendido muchísimo tanto a nivel profesional como personal. Hablando particularmente de mi cocina, en especial en Rosetta, dialoga cada vez más con las tradiciones culinarias de nuestro país (...) Esto ha sido parte de una evolución, y de un camino de aprendizaje continuo que sigo recorriendo”.

“A lo largo de estos años he aprendido muchísimo tanto a nivel profesional como personal. Hablando particularmente de mi cocina, en especial en Rosetta, dialoga cada vez más con las tradiciones culinarias de nuestro país", dijo la chef Elena Reygadas en entrevista con Infobae Foto: Maureen Evans

Pareciera que Elena nació para destacar en la cocina, pues desde sus primeros años estuvo rodeada del amor por este fino arte (corre el rumor que a sus 4 años se empachó comiendo cantidades industriales de grenetina). No obstante, su camino no siempre fue claro; hubo un momento en su vida en que la literatura parecía el camino correcto, pero al final, la cocina ganó en su corazón.

A pesar de todo, las otras pasiones de Elena nunca estuvieron peleadas con la gastronomía, incluso, fueron clave para generar la forma única en la que Elena ve la cocina.

“Siempre, desde pequeña, había disfrutado cocinar. Pero no tenía del todo claro que me pudiera dedicar a eso. Pasé por varios trabajos temporales antes de decidir que me quería dedicar de lleno a la cocina. Mis otras pasiones, por ejemplo, mi amor a la literatura, el arte o el diseño, no han desaparecido. De hecho, pienso que están bastante presentes en mi labor como cocinera”.

El amor de Elena Reygadas por la literatura y la gastronomía, se conjugaron una serie de libros donde se hace una profunda reflexión sobre el contexto sociocultural actual

Las letras son tan importantes para Elena que en 2022 comenzó una proyecto titulado Cuadernos, donde a lo largo de seis entregas (hasta el momento) con el apoyo de varios escritores de renombre, ha hecho una profunda reflexión de problemáticas socioculturales a través de la gastronomía. Elena aseguró que llegarán nuevas entregas de esta serie de libros, además, brindó algunos detalles de las temáticas que piensa abarcar en el futuro.

“Me di cuenta de las terribles consecuencias que tienen las formas dominantes de producción de alimentos en términos sociales, medioambientales, económicos y de la salud. Me pareció que era importante compartir ese tipo de textos entre más personas desde el ámbito de los restaurantes (...) Vendrán nuevos títulos próximamente. Los temas que queremos explorar son los de la cultura alimentaria, la salud y el medioambiente. Y, sobre todo, de qué manera esos tres grandes temas se relacionan”.

Temáticas de ese tipo son muy relevantes en un país como México, donde la comida tiene un lugar casi religioso en la identidad cultural ¿A qué se debe esta relación tan íntima entre el mexicano y la gastronomía? Esto opina Elena:

“Es fascinante la íntima relación que tenemos con el comer. Me parece que hay muchas razones. Por un lado, se debe a la larga y compleja historia de México. Por el otro, a la enorme biodiversidad que existe en el territorio, la cual nos provee de ingredientes maravillosos. Por el otro, a la inmensa diversidad cultural del país. Me parece que, de hecho, debemos hablar de comidas mexicanas. Hay muchas tradiciones, no una sola. Cada región del país es infinita y tiene un carácter propio”.

"Debemos hablar de comidas mexicanas. Hay muchas tradiciones, no una sola. Cada región del país es infinita y tiene un carácter propio”, comentó Reygadas sobre la íntima relación entre el mexicano y su cocina (Foto AP/Fernando Llano)

Si Elena ha llegado tan lejos, es precisamente porque ha sabido entender el lugar que tiene la comida en la vida no sólo de los mexicanos, sino del mundo entero. Lamentablemente, a pesar del arduo trabajo que ha hecho para hacerse de un lugar como una chef reconocida e incluso con los resultados tangible de esta lucha, Elena aún se enfrenta a un problema que si bien, se ha mitigado, parece que está lejos de desparecer: el machismo.

“Vivimos en un mundo donde el machismo es imperante. Las cocinas y los restaurantes no están exentos de esas dinámicas sociales. Creo que todas las mujeres lo hemos vivido de una manera u otra. Pienso que, con la lucha de tantas mujeres y personas, las cosas están empezando a cambiar”, opinó Reygadas sobre la forma en que ella misma ha vivido estas conductas.

Este no ha sido el único problema que Reygadas ha tenido que enfrentar. Desde que se dio a conocer su nombramiento como la mejor chef del mundo, decenas de acusaciones contra Reygadas y sus restaurantes comenzaron a invadir las redes. Malos tratos, poca higiene, explotación laboral y hasta subida de precios a partir del nombramiento, han sido algunas de las denunciasque se han presentado ¿Cómo responde Elena a estas acusaciones?

“Puedo decir que siempre hemos trabajado y seguimos trabajando para que nuestros espacios sean ambientes seguros y sanos para nuestros colaboradores y quienes nos visitan. Estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado como equipo, y estoy convencida de que no estaríamos aquí si nuestros colaboradores no fueran nuestra prioridad, así como el trabajar con más altos estándares de higiene y de calidad. Por último, el rumor de la subida de precios no lo había escuchado. Pero no, no subirán los precios de nuestra carta a partir del nombramiento”.

El perfil de Twitter conocido como Terror en Restaurantes, recopiló varias denuncias de colaboradores y comensales de Elena Reygadas Foto: Twitter/ @TerrorRestMX

Finalmente, a la chef se le pidió su opinión sobre lo que hoy es conocido como “comida mexicana fusión” y la controversia que existe en torno a su “poco respeto” a la cocina tradicional del país combinada con los altos precios que han causado tanto risas como indignación en redes sociales.

“Es fundamental pagar precios justos a los proveedores. Es importantísimo apoyar a los pequeños productores, que practican métodos agrícolas sustentables y que propician la biodiversidad. Eso, en términos económicos, no siempre es lo más barato. Sin embargo, creo que es central en otros muchos sentidos. Además, es fundamental que todas las personas de los equipos de los restaurantes, que son muchas, porque la cocina y el servicio implica una enorme cantidad de trabajo, tengan salarios dignos”.

Elena Reygadas recibirá su reconocimiento de manera oficial el próximo junio en una ceremonia que se llevará a cabo en Madrid, España y aún con todas estas críticas, es innegable que la chef ha hecho historia en la gastronomía mexicana.