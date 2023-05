Angélica María sufrió caída durante su concierto en el Auditorio Nacional

Angélica María durante su concierto en el Auditorio Nacional este 10 de mayo. (Especial)

Durante su concierto de esta noche, Angélica María sufrió una caída en el Auditorio Nacional. La artista estaba interpretando uno de sus famosos temas, El Hombre De Mi Vida cuando de pronto terminó en el entarimado del recinto. Cayó justo frente a una bocina al mismo tiempo que gritaba “Ay, ay, ay” y a continuación comenzó a reír muy fuerte.

Según primeros reportes fue una caída leve y la actriz se levantó de inmediato para continuar con su show, “¿Ves? Te lo dije”, se dirigió a su staff y recordó que siempre le pasaba ese tipo de cosas en el Auditorio Nacional. Al percatarse del accidente y después de su reacción el público la animó con una lluvia de aplausos.

Videos e imágenes que documentaron su caída comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde los fans expresaron su sentir al respecto, e incluso bromearon con el sismo que se sintió en la Ciudad de México en pleno show, “La verdadera razón del sismo fue porque la reina, la única e inigualable Angélica María se cayó en el Auditorio Nacional”, “Gran señora, un placer ver su compromiso en el escenario”.

El Consorcio, Los intérpretes originales del legendario grupo Mocedades regresaron a México a celebrar 50 años en la música, acompañados de Angélica María en su 70 aniversario. (Especial)

La Novia de México se presentó en el Coloso de Reforma este 10 de mayo en su aniversario número 70 y para celebrar a todas las mamás. El Consorcio, Los intérpretes originales del legendario grupo Mocedades y Angélica María salieron a escena aproximadamente a las 21:30 horas.

Ofrecieron a su público una noche de romanticismo y de celebración a las madres mexicanas. Fue una velada con temas de toda una vida como Eres tú, Yo que no vivo sin ti, Eddy Eddy, El vendedor, Secretaría, Amor de hombre, Tu sigues siendo el mismo, Le llamaban loca, entre muchos más. El evento incluyó también el tema de “Las mañanitas” con dedicatoria especial para las madres presentes en el Auditorio y fue acompañada con mariachi.

Cabe señalar que Angélica María dejó todo en su concierto a pesar de tener un resfriado, su voz logró alcanzar niveles increíbles que la siguen manteniendo como una de las intérpretes más importantes de México.

Horas antes al concierto, Angélica María mandó un emotivo mensaje a todos sus fans, “Mis niños, los espero esta noche en el @AuditorioMx para festejar a todas las mamás. ¡Los espero!”, escribió en su perfil de Twitter.

Esta noche es para disfrutar con las canciones de @angelicamaria 💝 pic.twitter.com/ElUnSysLfn — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) May 11, 2023

Hace apenas unos días, la actriz fue tendencia en redes sociales tras su presentación en el programa Hoy, pues Angélica María rompió el silencio sobre su salida del matutino que lleva 25 años al aire: “Yo no aguante y me fui, la neta. Querían que leyera y no veo nada, entonces (decía): ‘Pásenmelo más lento’ y no”.

De esta manera, la protagonista de Mi vida es una canción, Entre monjas anda el diablo y Me quiero casar explicó que salió del matutino por decisión propia al notar que la propuesta que aceptó no fue la misma que desarrolló, pues supuestamente la habían contratado para cantar.

Fue durante la misma entrevista donde La Novia de México expuso a los conductores e insinuó un “reclamo” sobre algo que hicieron en contra de Angélica Vale cuando participó como conductora. De acuerdo a Angélica María, su hija fue ignorada por una colaboradora del matutino de Televisa.