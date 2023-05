¡Hay tiro! Kimberly de Las Perdidas y famoso conductor de “Hoy” protagonizaron viral pelea en redes

¡Hay tiro! Kimberly La Más Preciosa y el reportero Sebastián Reséndiz , del matutino Hoy, han acaparado la atención de miles de internautas en redes sociales luego de que la influencer y comunicador se dedicaran diversos mensajes discutiendo por qué se negó a entrevistarla y si ella “necesita” estar presente en los medios de comunicación.

El pasado jueves 4 de mayo, el tiktoker Kevin Kaletry fue asesinado en la Ciudad de México, mientras se encontraba en un establecimiento ubicado en la colonia Hipódromo, en la avenida Benjamín Franklin, precisamente en el hotel Casa Comtesse. Por tal motivo, Wendy Guevara, otra integrante de Las Perdidas, fue acaparada en un encuentro con diversos reporteros, pero su compañera no fue solicitada para hablar sobre el impactante momento.

Sobre lo ocurrido, Kimberly expresó en sus redes sociales su versión de los hechos e incluso lanzó una contundente advertencia:

“Reséndiz me dijo ‘Es que yo estaba entrevistando a Wendy y ni quién te quiera entrevistar a ti’ y a mí tampoco me importaba tu entrevista. Le dije ‘Recuerda que yo dependo de mis fans y de un público más no de un reportero como tú’, por que como tú hay muchos pero otra cosa es que sepan llevar el trabajo y se respeta de cada quien. Pero tú que me estas provocando, atente”, inició.

La integrante de Las Perdidas dio su postura sobre la polémica

La respuesta de Sebastián Reséndiz a Kimberly La Más Preciosa

“‘Si no me dices nada y no me insultas, no tengo por qué', fue lo que yo le contesté y hasta lo mencionó y yo también lo subí a mi Instagram porque no es nada malo hermanas, lo que estamos diciendo o platicando a través de las redes sociales”, expresó la influencer en un live.

Sin embargo, el integrante del equipo periodístico del matutino Hoy, Televisa, recurrió a los mismos medios para dar una respuesta a los señalamientos:

“Lo único que voy a responder respecto a Kimberly es reiterar que pediste empujar a los camarógrafos. Tu nula educación no te permitió esperar un par de minutos, aunque tuvieras que quedar hasta que Wendy terminara la entrevista. Fuimos a entrevistarla en efecto, porque ella es quien trae nota aunque te moleste, tú no fuiste en ese momento el interés de la prensa, con la pena”, inició en Twitter.

El reportero la nombró “criatura mediática”

Sebastián Reséndiz respondió a comentarios de Kimberly la más preciosa

“Tú dices que no necesitas de un reportero como yo, pues yo no necesito de una influencer o de una criatura mediática que pululan en las redes, cada semana sale una diferente, entonces yo tampoco necesito de ti”.

Sin miedo alguno a lo que pueda contestarle la famosa ganadora de un premio MTV MIAW, Sebastián Reséndiz incluso le dio consejos sobre cómo llevar su carrera artística para evitar quedar en el olvido, así como algunos “tips” que podrían hacerla crecer personalmente.

“Dices que yo te dije algo de que no me interesaba platicar contigo y yo no te dije nada porque yo no he hablado contigo; no he tenido un contacto de que yo te diga (hace señas de marcar por teléfono). Te respondí un comentario que en las redes me escribiste. Entonces, no pierdas el piso Kimberly, yo te aconsejo, y es una recomendación con todo respeto, abre un libro y edúcate, aprende a escribir, ponte a leer, utiliza tu tiempo en algo de provecho, de verdad con todo el cariño te lo recomiendo”, respondió con ironía.

Wendy Guevara no se ha pronunciado sobre la polémica de su compañera (Foto:Twitter/@wendyguevara)

“No me caes mal, eres una mujer con la que me rio en las redes con lo que tú publicas, pero no pierdas el piso porque vas a hacer que tu existencia en la farándula sea efímera”, finalizó.