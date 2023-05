Horarios para los partidos del repechaje 2023

Luego de una entrevista que circuló en redes sociales por parte del hijo de Ricardo Salinas Pliego, Benjamín Salinas, dueño del Mazatlán, donde aseguraba que los equipos que quedaron últimos en la Liga MX no pagaban sus multas del descenso, la dependencia encabezada por Mikel Arriola negó las declaraciones del primogénito del mandamás de TV Azteca.

A través de un comunicado de prensa, la Liga MX reiteró que los últimos tres lugares de la tabla están apegados a cumplir con las multas y normas generales que establece el Artículo 24 del Reglamento de Competencias de la dependencia encargada en regir el balompié mexicano.

“Las multas que se aplican a los tres últimos lugares de la tabla de cociente al final de cada temporada se cobran y se pagan en tiempo y forma por los clubes involucrados, tal y como lo establece el Artículo 24 del Reglamento de Competencia y cuyo pago se acredita a las facturas de los pagos recibidos”, iniciaron.

Liga MX afirmó que clubes mexicanos si pagan sus multas del descenso: “se cobran en tiempo” (Twitter/@LigaBBVAMX)

“Son recursos que se destinan a la estabilidad financiera de Liga Expansión. Cabe recordar que ninguno puede participar en el siguiente torneo si tiene adeudos”, reiteraron por medio de su cuenta de Twitter.

La reacción se debe a las declaraciones que emitió el vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, dueños del Mazatlán FC, Puebla, y con una parte en la inversión del Atlas, Benjamín Salinas, en entrevista con el diario mexicano El Universal.

El directivo señaló que en los últimos años no se ha realizado tal multa y todo se debe al conflicto de intereses que existe entre los demás dueños de la Liga MX: “En los últimos años, ningún equipo ha estado pagando multa, jamás. Los pagadores de multas son otros. El problema está mal planteado. No es justo el sistema de como se reparte el dinero. Hasta que no haya claridad no va a avanzar nada”, apuntó.

(Instagram/ @xolos)

Desde que se eliminó el Descenso en el balompié nacional, la Liga MX señaló que los tres peores equipos de la tabla porcentual en un año futbolístico, tendrían que pagar multas de 120, 70 y 50 millones de pesos para los últimos tres lugares de la tabla porcentual al final de la temporada. Las multas se redujeron al año siguiente a 80, 40 y 33.

¿Cuándo se eliminó el Descenso en la Liga MX?

El 17 de abril del 2020, Enrique Bonilla, el entonces presidente de la Liga MX, anunció la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano durante cinco años debido a la inestabilidad económica de varios clubes, agravada por la pandemia de COVID-19.

“El Ascenso MX en las últimas temporadas ha perdido ingresos, tanto en derechos de televisión como en patrocinios [...] La asistencia a los estadios, para darles una idea, ha tenido partidos que no superan las mil personas en las entradas y un promedio de 5 mil en toda la Segunda División”, comentó Bonilla a Fox Sports en 2020.

Enrique Bonilla, el entonces presidente de la Liga MX, anunció la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano durante cinco años debido a la inestabilidad económica de varios clubes, agravada por la pandemia de COVID-19. (Jesús Avilés / Infobae México)

Como resultado de esta decisión, la Liga de Ascenso MX pasó a denominarse Liga de Expansión MX y ningún equipo podría ascender a la Liga MX, así como ninguno descendería al final de la temporada. En la primera temporada 2020-21 sin ascenso y descenso, Atlético San Luis, Atlas y Juárez FC terminaron en último lugar de la tabla porcentual y debieron pagar la multa total de 240 millones de pesos.

En este Clausura 2023, que está a punto de comenzar con su repechaje, los equipos que deberán pagar multas son Mazatlán FC (uno de los equipos de Grupo Salinas) con 33 millones, Club Tijuana con 47 millones y Querétaro FC con 80 millones.