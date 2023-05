Flor Rubio y Mauricio Barcelata tuvieron acalorado encontronazo en transmisión en vivo de ‘Venga la Alegría’

Internautas han catalogado el debate como "un acalorado encontronazo" (Fotos: Capturas Venga La Alegría)

La salida de Horacio Villalobos dentro de la zona de espectáculos de Venga La Alegría ha generado que el resto de los presentadores participen de manera activa en el espacio de Flor Rubio y Ricardo Casares, aunque no estén tan relacionados con el mundo del llamado periodismo rosa. Posible motivo por el que la también locutora protagonizó una acalorada pelea en vivo con el nuevo integrante del matutino de TV Azteca: Mauricio Barcelata.

Tras algunas esperadas -William Valdés- e inesperadas -Roger González- salidas de conductores del popular programa de la televisora del Ajusco, se anunció por lo alto el regreso de otro de los animadores preferidos que en el año 2014 dejó la emisión tras algunos años laborando. Sin embargo, una reciente participación terminó en plena “discusión” por opiniones divididas.

Tras presentar una entrevista con José Joel y este externa que está cansado de lidiar con la prensa mexicana y todas las polémicas que giran alrededor de la dinastía del Príncipe de la canción, se emitió otra declaración de quien fuera su esposa y madre del primogénito de José José, Anel Noreña. Las posturas sobre el tema fueron el inicio del incómodo momento.

¿A favor o en contra del “chacaleo” en los medios de comunicación?

La periodista de espectáculos de TV Azteca y su más reciente conductor hablaban sobre Anel Noreña y la dinastía de José José cuando las cosas se salieron de control

Luego de que la primera esposa del intérprete de El Triste asegurara que reporteros y equipo de grabación muchas veces no respetan que es una persona de la tercera edad y le realizan todo tipo de preguntas, siendo así el momento en cuanto se niega a contestar y los micrófonos ponen en riesgo su integridad física, Flor Rubio fue la primera en opinar.

“Yo pienso que cuando se hace un gran tumulto con los chacaleos - acción mediante la cual un reportero busca ganar una nota a sus compañeros de otros medios a través de una entrevista improvisada- para nadie es agradable. Perdón que lo diga pero si el artista no tiene la disposición de contestar y camina sin pararse para hablar, entonces los medios de comunicación entran en crisis y comienza todo el desorden. Cuando el artista se da cuenta de la importancia de los medios y se para, no hay ningún problema”, expresó.

Ricardo Casares no dudó en también comentar y hablar sobre su expedia con la dinastía de José José como periodista, particularmente con José Joel: “Yo he estado en los momentos más difíciles de Pepe, como cuando no encontraban el cuerpo de su papá. Ahí se paraban a hablar con nosotros y ahí no había desorden”.

La salida de Horacio Villalobos ha generado cambios en la sección (Foto: Twitter/@VengaLaAlegría)

La ex conductora de La Oreja interrumpió para seguir opinando: “Si los ves que van saliendo del aeropuerto y a ti te urge una declaración pues corres con ellos”. Su colega continuó: Por su puesto no nos ponemos de acuerdo para hacer bulla ni mucho menos, al contrario estamos compitiendo los unos con los otros. La prensa es unida y la gran mayoría de los reporteros estamos compitiendo por ver quién saca la nota primero”.

Aunque Flor Rubio aseguraba que nadie buscaba “accidentes, golpes y malas palabras”, Barcelata interrumpió: “Pero siempre se sale de control, o bueno la mayoría de las veces, aunque supongo que aquí tiene la razón”. Siendo cortado de golpe por la presentadora y Ricardo Casares que con un rotundo “No Mauricio” no le permitieron seguir expresándose.

“Cuando el artista se para y decide hablar con los medios no se sale de control. Cuando el artista no quiere hablar claro que se sale de control”, finalizó dejando un breve pero incómodo silencio donde incluso Annette Cuburu dejó ver en su rostro malestar y que no tendría la intención de también opinar para así ahorrarse una respuesta golpeada como la que tuvo el presentador.