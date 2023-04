Peso Pluma confesó que no le gusta su voz y la comparó con las de Valentín Elizalde y Chalino Sánchez

El cantante se comparó con estilos como los de Valentín Elizalde y Chalino Sánchez

Hace unos días el nombre de Peso Pluma saltó a la fama internacional tras darse a conocer que el cantante mexicano había superado el éxito de Miley Cyrus, con su viral canción Flowers, en la lista de hits más reproducidos a nivel mundial gracias a su tema Ella baila sola.

De inmediato los ojos del mundo se posaron sobre el cantante de “corridos bélicos” y el joven nacido en Jalisco se ha convertido en una sensación musical, por lo que ahora llama la atención una de sus más recientes revelaciones.

Y es que el músico de 23 años sorprendió al asegurar que, pese a ser el instrumento principal de su sorpresiva fama, su voz no le gusta.

“A mí, mi voz nunca me ha gustado, jamás, pero el rollo, el rollo que tenemos es lo perro, es lo que me gusta es que está diferente, pues traemos otro estilo totalmente”, confesó Peso Pluma en el podcast Disfruta el viaje. “Para que algo pegue no necesariamente tengo que ser un fregón cantando, ¿me entiendo?”.

Ha sido tanta la popularidad de Peso Pluma que ya existe una piñata en honor a él (Foto: Facebook)

El hombre, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande, fue más allá y habló de otros cantantes del regional mexicano quienes ya fallecieron, se comparó con ellos y destacó que Valentín Elizalde y Chalino Sánchez no contaban con una voz prodigiosa, sin embargo lograron conquistar al público y alcanzar la fama gracias a su particular tesitura que los diferenció de otros intérpretes del género.

“Mucha gente dice que Valentín (Elizalde no era gran cantante, y otros), ellos cantaban diferente, por eso le gustaban a la raza. Pues Valentín, que Chalinón (Chalino Sánchez), toda esa raza que cantaba diferente y yo creo que por eso a la gente le gusta porque es algo que no ven, que es algo único”.

Para el cantante de 23 años, su tesitura podría ser equiparable a las de sus fallecidos colegas (Foto: Instagram)

Y es que con otros temas como La bebé, a dueto con Yng Lvcas, Las morras, AMG y El belicón, Peso Pluma ha dado enormes pasos en la competida industria de la música, en cuyos géneros conocidos como “Corridos tumbados” o “Bélicos” comparte escena con otros actos como Natanael Cano, Junior H y Fuerza Regida.

Asimismo, desde sus primeros pasos en el mundo de la música, el hombre que es seguido por seis millones de followers en Instagram ha trabajado y colaborado con cantantes como Marshmello, Becky G, Ovy On the Drums y Nicki Nicole.

Peso Pluma causó sensación en los Latin AMA's (Foto AP/John Locher)

El cantante ha llegado recientemente a grandes escenarios de proyección masiva, como el festival Coachella, celebrado en Indio, California, y causó revuelo en la última edición de los Latin American Music Awards (Latin AMAs).

Por otro lado, Hassan Emilio recientemente fue invitado al popular programa de televisión estadounidense The Tonight Show starring Jimmy Fallon para hablar sobre su música, con lo que se espera que su fama se extienda aún más.

Fue la cadena NBC la que anunció que el viernes 28 de abril el peculiar nuevo artista acudirá a uno de los más importantes late night shows de Estados Unidos.

“Tenemos una semana increíble con un line-up musical para ustedes que incluye a @RomeoSantosPage, @BlackThought + @El_Michels ft. @singkirbysing, @TheNational, & @ElPesoPluma!”, se lee en Twitter.

Peso Pluma estará en el foro de Jimmy Fallon este viernes 28 de abril de 2023 (Foto: Ig peso pluma/jimmy fallon)

La transmisión del programa es posible verla desde el país, y los mexicanos interesados en la participación del tapatío podrán sintonizar la entrevista a partir de las 21:35 horas (tiempo del centro de México) a través del canal Sky One.

The Tonight Show es uno de los programas más importantes de la pantalla chica estadounidense y su relevancia se extiende a otras latitudes. En el programa ya se han presentado grandes estrellas como Shakira, Ariana Grande, Justin Timberlake, Michelle Obama, Zac Efron y Nicole Kidman, entre muchos otros más, por lo que la parición de Peso Pluma en el programa lo coloca a la altura de los grandes.