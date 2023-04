Carls Jr regalará hamburguesas por el Día del niño, así puedes pedir la tuya

Carls Jr. regalará hamburguesas y estrellas de pollo durante el Día del Niño. [Twitter/@CarlsJrMx]

El Día del Niño es una de las fechas más importantes en el año, misma que se celebra desde casi 100 años y que tiene un significado importante, con él se busca proteger los derechos de los infantes, quienes son uno de los sectores más desprotegidos, por lo que Carls Jr. se ha unido a la celebración regalando hamburguesas.

En México, el 30 de abril es el día oficial para celebrar a las niñas y los niños, celebración que se realiza mediante regalos o asistiendo a lugares públicos en donde ellos puedan disfrutar de un momento agradable.

Es por ello que distintas dependencias o marcas se unen al festejo mediante promociones que beneficien a la economía de los padres de familia que buscan brindar un momento agradable a los pequeños de la casa.

Tal fue el caso de la cadena de comida rápida Carls Jr. quien anunció que regalará hamburguesas y nuggets de pollo en forma de estrella a las niñas y niños durante el 30 de abril. Aunque esta promoción tiene ciertos términos y condiciones, además de que no estará disponible en todos los estados del territorio mexicano.

La promoción deberá ser solicitada al momento de pedir el combo en cajas. [Captura de pantalla]

“¿Hamburguesa con queso o estrella de pollo? ¡Es su día y que ellos decidan! Los esperamos en Carls Jr. Gratis hamburguesa con queso o 6 estrellas de pollo para ellos en la compra de cualquier combo”, se lee en la publicación de la cadena de comida rápida que realizó en redes sociales.

De acuerdo con las especificaciones publicadas, la promoción deberá ser solicitada una vez que se realice el pedido del combo en cajas, siendo una promoción exclusiva para México, aunque no estará disponible en restaurantes de Aguascalientes, Zacatecas, Colima ni sucursales dentro de aeropuertos.

Además, no aplicará con otras ofertas o promociones y con combos infantiles como el Star Pals. Estará disponible únicamente durante el domingo 30 de abril de 2023 y aplica en solo una ocasión por combo.

Las condiciones no especifican cuál es la edad máxima para que se pueda hacer válida la oferta, además de que varios internautas han señalado que no se ha mencionado la obligación de llevar a un menor de edad al momento de solicitar la promoción, algo que podría prestarse para que los comensales puedan solicitar el producto gratis aunque no sea para un niño o niña.

Los restaurantes de Aguascalientes, Colima y Zacatecas no entran en la promoción, así como sucursales en aeropuertos. [Carls Jr México]

Por qué en México se celebra el Día del Niño el 30 de abril

La celebración nació originalmente en Tantoyuca, Veracruz, durante 1916, ocupando inicialmente el 8 de mayo para el festejo. Fue hasta 1924, durante el mandato de Álvaro Obregón, que se tomó la determinación de modificarlo para el 30 de abril.

Fue ese día cuando el presidente mexicano firmó un tratado internacional para proteger los derechos de las niñas y los niños, algo que fue impulsado por el ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, quien realizó un llamado a las instituciones para fomentar la fraternidad y la compresión hacia los infantes.

Aunque el 20 de noviembre de 1959, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró esa fecha como el Día Universal del Niño, en México se tomó la determinación de continuar con la fecha original, ya que el nuevo día se cruzaba con las celebraciones por el aniversario de la Revolución Mexicana.

En México la celebración se lleva a cabo desde 1916, aunque el día actual se oficializó en 1924. EFE/ Juan Manuel Blanco

Durante 2023, el Día del Niño cae en domingo, por lo que los padres de familia podrán aprovechar su descanso del trabajo para celebrar en grande. Aunado a que el último fin de semana de abril tendrá un puente largo.

El descanso comenzará desde el 28 de abril con la suspensión de clases debido al Consejo Técnico Escolar que se realiza cada último viernes de mes. Y concluirá el lunes 1 de mayo, día de asueto por el Día Internacional de los Trabajadores.