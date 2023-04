Aficionados de Tigres y León desataron pelea previo al partido de Concachampions

Antes de la semifinal de ida en la Concachampions, los aficionados se enfrentaron en las inmediaciones del Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza

Días después de haber protagonizado una pelea contra aficionados del Club Tijuana en la ciudad fronteriza, los aficionados del Club León se vieron involucrados en una nueva situación. Instantes antes de ingresar al Estadio Universitario de los Tigres para el partido de semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf, protagonizaron un choque con seguidores del equipo local.

Por medio de las redes sociales se dieron a conocer una serie de videos de los instantes previos al ingreso de los grupos de animación al recinto deportivo. En las imágenes se puede observar cómo un grupo numeroso de personas con camisetas de los Esmeraldas se abrieron paso en las calles mientras entonaban sus cánticos y eran escoltados por policías motorizados y a caballo.

“Soy campeón, yo me quedo con la banda del León”, fue la estrofa que pronunciaron mientras un grupo de seguidores universitarios se acercó al contingente y, en apariencia, lanzó algunos objetos entre los que se encontraron piedras. En los instantes siguientes emitieron gestos de provocación, situación que fue señalada por algunas personas.

Los grupos de animación sí pueden ingresar al estadio en partidos de la Liga de Campeones de la Concacaf (Captura de pantalla)

Al notar el comienzo de las hostilidades, los miembros de la policía montada que se encontraban en el lugar hicieron el intento de replegar a los aficionados del cuadro local. Pese a ello, algunos de los personajes involucrados hicieron caso omiso a la instrucción e hicieron el intento por continuar con las agresiones. Fue entonces cuando los policías endurecieron las medidas y lograron disuadir a los agresores.

Después de la tensión, los aficionados del Club León continuaron adelante con su camino rumbo al estadio con la escolta permanente de los policías. Aunque en las imágenes se alcanzó a observar que elementos de seguridad realizaron algunas detenciones, las autoridades no dieron a conocer información al respecto.

Cabe mencionar que, tras la pelea entre aficionados de Querétaro y Atlas en el Estadio de la Corregidora, los grupos de animación visitantes quedaron imposibilitados de ingresar a los estadios. Sin embargo, la medida solamente es vigente para encuentros de la Liga MX, por lo que las porras de León y Tigres tienen la posibilidad de ingresar a los dos partidos de semifinal.

Fanáticos de Xolos se pelearon con porra de León antes del partido de la jornada 16 de la Liga MX (Captura TikTok /@brianjs13)

Cabe mencionar que, a pesar de la viralización del caso, las autoridades deportivas de la Liga de Campeones de la Concacaf tampoco han dado a conocer el saldo del enfrentamiento o si implementará alguna medida para prevenir los actos de violencia en los encuentros programados en el futuro.

¿Qué pasó entre los aficionados de Tijuana y León?

En el marco del partido correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2023 en la Liga MX, Xolos de Tijuana y León se enfrentaron en la cancha del Estadio Caliente. No obstante, los aficionados protagonizaron una pelea campal en las inmediaciones del recinto deportivo.

A diferencia del enfrentamiento en el Estadio Universitario, las agresiones en la ciudad fronteriza escalaron a golpes de mayor intensidad e involucraron a más personas. Al notar la hostilidad, personal encargado del sonido local pidió calma a los involucrados, pero con el paso de los segundos la magnitud incrementó.

La FMF y la Liga MX impusieron restricciones a raíz del enfrentamiento en el Estadio de la Corregidora, pero no han resuelto el problema de la violencia en los estadios (EFE/Enrique Contla)

A pesar de las críticas y el antecedente del Estadio de la Corregidora, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) solamente sancionó económicamente el equipo dirigido por Miguel Herrera y emitió un Aviso de Veto, así como tres partidos de suspensión en calidad de local para su grupo de animación.

Por otro lado, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, minimizó la situación y dijo que no se salió de control toda vez que no hubo muertes reportadas.

“Lo tengo que aclarar, en este particular evento no se salió de control y no pasó más allá de una riña futbolera que se pudo controlar, gracias a la coordinación que hay en los diferentes órganos de gobierno”, dijo.