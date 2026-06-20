México

Caos en Tultepec: vagones sueltos embisten una combi y dejan a integrantes de una familia lesionados

Dos de los lesionados fueron trasladados al hospital del IMSS de Coacalco

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Choque de tren contra diversos autos y una unidad de transporte público en la comunidad de Teyahualco, Tultepec, Estado de México. Hay daños estructurales de casas de la zona, se reporta múltiples heridos que fueron trasladados al hospital de Coacalco.

Un aparatoso accidente ferroviario registrado en el municipio de Tultepec generó momentos de pánico luego de que un tren impactara una unidad de transporte público de la Ruta 30, además de un taxi de aplicación y varios vehículos particulares que circulaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuerte choque dejó al menos 9 personas de una familia lesionadas, dos de ellas con heridas de consideración, por lo que cuerpos de emergencia realizaron el traslado inmediato de los afectados al hospital del IMSS del municipio de Coacalco para recibir atención médica.

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El accidente provocó una intensa movilización de paramédicos, elementos de Protección Civil, policías municipales y personal de rescate, quienes trabajaron durante varios minutos para auxiliar a los pasajeros atrapados y liberar la circulación vehicular.

Testigos relatan momentos de terror tras impacto del tren

Choque de tren contra diversos autos y una unidad de transporte público en la comunidad de Teyahualco, Tultepec, Estado de México. Hay daños estructurales de casas de la zona, se reportan múltiples heridos que fueron trasladados al hospital de Coacalco.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el accidente señalaron que el impacto fue brutal y que varios pasajeros salieron proyectados debido a la fuerza del choque.

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Según versiones preliminares, la unidad de transporte público habría intentado cruzar las vías cuando fue alcanzada por los vagones que iban “solos”, aunque serán las autoridades correspondientes quienes determinen cómo ocurrieron exactamente los hechos.

Tras el impacto, algunos vehículos quedaron severamente dañados, mientras que la unidad de pasajeros presentó afectaciones importantes, ya que fue partida en dos.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del accidente y el caos que se vivió en la zona, donde ciudadanos intentaron ayudar a las víctimas antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Heridos llevados a hospital de Coacalco

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Choque de tren en vías de Teyahualco, Tultepec dejando varios heridos (especial)

Familiares de algunos lesionados denunciaron que en el Hospital General de Zona No. 98 de Coacalco presuntamente existirían complicaciones para recibir y atender a varios de los heridos.

La situación generó preocupación e indignación entre ciudadanos, quienes exigieron atención inmediata para las personas afectadas por el accidente.

Hasta el momento, autoridades de salud no han emitido un posicionamiento oficial sobre las denuncias realizadas por familiares de los lesionados.

Mientras tanto, algunos pacientes habrían sido atendidos en el lugar del accidente, pero no requirieron traslado para recibir atención especializada.

Autoridades mantienen investigaciones tras accidente en Coacalco

Elementos de seguridad y personal ministerial permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer las causas del accidente.

Las autoridades también trabajan para determinar posibles responsabilidades, así como el estado de salud actualizado de las personas lesionadas.

El percance provocó afectaciones viales importantes en la zona, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar rutas alternas mientras continuaban las labores de retiro de unidades dañadas.

Este nuevo accidente vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en cruces ferroviarios y la necesidad de reforzar medidas preventivas para evitar tragedias mayores en municipios con alta circulación vehicular y de transporte público.

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