Mujer se decoloró sola el cabello en el lavadero de su casa y salió mal

Usuarios en TikTok se preocuparon porque se le cayó a pedazos México (@alegarciaalanis)

TikTok es una plataforma en donde muchos estilistas, influencers o personas suelen mostrar sus cambios de looks. Por lo que es común ver cómo algunas personas se someten a diversos procedimientos como cortes o tintes. Sin embargo, una mujer intentó hacerse una decoloración sola y todo salió mal pues el cabello se le cayó de forma aparatosa.

Fue desde la cuenta de la usuaria identificada como Ale García (@alegarciaalanis) donde enseñó cómo su tía perdió una gran parte de su cabellera.

En el clip que tiene más de nueve millones de vistas se puede observar el momento en que una mujer con el cabello rosa está en un lavadero con el cabello decolorado, mientras que su familiar le ayuda a enjuagarse el cabello con algunas cubetas de agua. No obstante, mientras se encuentran limpiando el pelo, este se comienza a caer a pedazos en el lavadero.

Usuarios estallaron en contra de la mujer

Al ver esta trágica escena varios internautas intentaron dar algunas recomendaciones caseras para que la afectada consiguiera preservar de la mejor manera su cabellera.

“Ese mismo rato se le echa vinagre y se deja un rato sin estar estirando el pelo”. “Esa es enemiga, no amiga o familiar”. “Confirmen los estilistas profesionales que nos duele mucho ver este tipo de videos”. “Qué terrible, espero lo hayas podido solucionar”. “El problema no es hacerlo en casa, es no saber los pasos adecuados para una decoloración a ese nivel”, son algunas de las menciones que aparecieron.

Además, en otro video, Ale García enseñó todos los mechones de cabello que se le habrían caído a la mujer; de igual forma mostró el resultado final en donde se veía que los tonos quedaron completamente desiguales, pues se podían apreciar mechones, rubios, rosas y morados.

Posteriormente, la usuaria de TikTok enseñó una fotografía de cómo se encontraba el pelo de su tía previo a decolorárselo de forma casera y, una vez más, las opiniones no se hicieron esperar.

“Amiga el problema es que decoloraste algo que ya estaba a su nivel máximo no tenías porque poner ya nada solo depósito de color”. “Si ya lo tenía así, para qué decolorar otra vez”. “Si tu largo ya estaba en la última etapa de decoloración, estaba de mírame no me toques, y si querías quitar el color con un tinte aclarante”, escribieron los internautas.

Qué sucedió con el cabello

Después del trágico momento, la usuaria compartió que su ser querido llevó a cabo algunas de las recomendaciones que le dieron en TikTok, entre ellas la de usar vinagre de manzana en el cabello.

“Nos sirvió bastante el vinagre, ya no está elástico, pero sí se trozó antes de eso”, puntualizó Ale García.

Así, mostró una vez más cómo iba el cabello de su tía y en el clip se puede observar que la mujer terminó con el cabello blanco. Aunque a simple vista sí parecía estar mejor la situación, los cibernautas no coincidieron.

“Mejor una peluca”. “Ese pelo está muerto”. “Para tener ese cabello mejor me rapo y me pongo una peluca”, señalaron.

Cabe señalar que en TikTok varios profesionales del cabello suelen recomendar a las personas que si no tienen conocimiento sobre los procesos de decoloración o tinte, es mejor acudir a un lugar especializado, ya que de lo contrario podrían ocurrir accidentes como un corte chueco, tintes que no pigmentan de la forma esperada o, en el peor de los casos, que se troce el cabello como fue el caso de la mujer de los videoclips.

“Siempre busca un profesional para q haga el color, yo me hice lo mismo, por no saber el la decoloración es delicada”, destacó una internauta en los videos de la mujer.