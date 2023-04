Lilly Téllez fue confrontada por Citlalli Hernández y Andrea Chávez por el caso Cártel Inmobiliario

Lilly Téllez fue cuestionada por detención de exalcalde panista presuntamente involucrado en Cártel Inmobiliario

Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), fue confrontada por Citlalli Hernández y Andrea Chávez, legisladoras de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por el caso del Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Lilly Téllez insistió que diputada de Morena goza de privilegios: “Y las miserias para el pueblo”

Las morenistas cuestionaron a Téllez sobre la detención de Christian Von Roehrich, ex alcalde panista, presuntamente involucrado en el Cártel Inmobiliario.

Von Roehrich fue aprehendido en Tamaulipas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) después de ser deportado al intentar huir a Estados Unidos. La senadora Citlalli Hernández, la diputada Andrea Chávez y Sebastián Ramírez, presidente de Morena en CDMX, no dudaron en lanzarse contra Téllez por este hecho.

Citlalli Hernández cuestionó a Lilly Téllez sobre la detención de Von Roehrich (Foto: Senadores del PAN/Cuartoscuro)

Los simpatizantes de Morena cuestionaron múltiples veces a la panista sobre su opinión respecto a la aprehensión de Von Roehrich, tal como el día anterior ella cuestionó a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y a Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno de la República.

Te puede interesar: Cártel Inmobiliario: cayó ex alcalde de Benito Juárez intentando huir a EEUU

“Deje de mentir. La Fiscalía de la Ciudad de México aprehende al coordinador de la bancada del PAN. ¡Madrea mía!”, reprochó Chávez.

Lilly Téllez evadió la pregunta y, en cambio, retomó el tema del presunto costoso viaje a Italia de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), en el que habría gastado 2.5 millones de pesos.

Téllez guardó silencio sobre el más reciente escándalo del PAN (Senadores del PAN)

El encuentro entre los adversarios políticos se dio en el marco del primer debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral rumbo a las elecciones en el Estado de México (Edomex).

Te puede interesar: Mario Delgado y Citlalli Hernández seguirán en Morena hasta 2024, avaló el TEPJF

Previo al primer enfrentamiento entre candidatas a la gubernatura de Edomex, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció que se trasladó a Tamaulipas para ejecutar la orden de aprehensión contra Von Roehrich, que fue emitida desde diciembre de 2022.

Von Roehrich es señalado por las autoridades por su presunta relación con el Cártel Inmobiliario, una red de corrupción en la que diversos funcionarios públicos habría autorizado construcciones irregulares en la alcaldía Benito Juárez a cambio de sobornos y propiedades.

Christian von Roehrich fue arrestado por oficiales de la Patrulla Fronteriza. Foto: Twitter/@yimau

Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, reveló el pasado 18 de abril un testimonio de un empresario en el que Von Roehrich fue mencionado.

El testigo fue identificado como un empresario inmobiliario que participó en las negociaciones del proyecto City Towers Green Black y que aseguró haber pagado una gran cantidad de dinero a la alcaldía. En su declaración señaló a Von Roehrich como implicado en diversas irregularidades, entre ellas haber buscado obtener dos departamentos sin pagar por ellos en 2017.

“Me manifestó su intención de adquirir dos departamentos del proyecto que estábamos desarrollando, a lo cual dije que estaba de acuerdo, que con gusto se lo vendíamos y me dijo que no tenía dinero y que el modo de comprarlo era que le diera trabajo a su constructora”, indicó el empresario, cuya identidad no fue revelada.

(foto: FGJ CDMX/Twitter)

El testigo reveló que en 2017 también se discutió la construcción de 784 departamentos, 32 más a los 752 contemplados en el proyecto original. Cabe mencionar que la edificación de pisos adicionales es la regular más común detectada hasta el momento en el sector inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez.

Además de Von Roehrich, otros exfuncionarios señalados por su presunta implicación en el caso son Nicias René Aridjis, ex director Obras y Desarrollo Urbano en la alcaldía Benito Juárez y Víctor “N”, ex director general de Planeación, Desarrollo y Participación. Este último está prófugo de la justicia.

También ha sido señalada Sofía “N”, hermana de Von Roehrich, detenida en febrero de este año en Querétaro. La mujer fue identificada como apoderada legal de una empresa vinculada al Cártel Inmobiliario.