Fiscalía del Edomex investigará muerte de estudiante de 13 años en secundaria de Zumpango

La FGJEM comenzó una investigación en la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas del Río. Foto: Google Maps

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que abrió una carpeta de investigación por el deceso de una menor de 13 años, registrado en un plantel educativo del municipio de Zumpango.

En una tarjeta informativa, la FGJEM detalló que los hechos ocurrieron en la secundaria Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en calle Prolongación Buenavista, Fraccionamiento Sauces.

“Esta Fiscalía realiza diversos actos de investigación con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos de los niños, a fin de determinar las circunstancias precisas bajo las cuales perdió la vida la menor de edad”, señaló el Ministerio Público estatal.

Según lo informado, además de recabar indicios, el personal de la Fiscalía del Edomex ha realizado entrevistas al personal del plantel, “a efecto de esclarecer los hechos y proceder conforme a derecho”, al tiempo que se mantiene comunicación permanente con los familiares de la menor de edad fallecida, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.

En redes sociales circuló un video en donde familiares de la joven acusaron a maestros y al director de la secundaria de no dar la cara sobre los sucedido.

“Buenas tardes, gente, lamentablemente acaba de fallecer mi sobrina, la acaban de matar aquí en la escuela secundaria 230 Lázaro Cárdenas del Río, aquí en el municipio de Zumpango, les pido que compartan”, se ecucha decir a una mujer.

Agregó que “apenas se acababa de presentar el director, esto pasó a las 8:30 de la mañana. A mi cuñada le marcaron y le dijeron que la niña venía alcoholizada y que ella se aventó del segundo piso de la secundaria”.

Los maestros están escondidos no están dando la cara, ningún maestro viene a ver qué sucedió, qué pasó. Apenas acaba de salir el director y no dice obsolutamente nada, no dice cómo pasaron los hechos, no dice absolutamente nada”, precisó la mujer.