Captaron a presunto policía amedrentando a automovilista en Coacalco

Presunto policía golpea a automovilista que no se dejó extorsionar en la avenida José López Portillo, Coacalco

Durante las primeras horas del 18 de abril, se difundió un video en redes sociales en el que se muestra a un presunto policía amedrentando e incluso intentando golpear a un automovilista en Coacalco, Estado de México.

Te puede interesar: El ex presidente López Portillo tuvo un vínculo con la CIA, según un documento desclasificado

El video, de apenas 15 segundos de duración, fue grabado en la avenida José López Portillo de Coacalco por la copiloto del automovilista. Aparentemente, el dueño del vehículo no se dejó extorsionar por el supuesto uniformado, quien se molestó y comenzó la agresión.

Primero, el supuesto policía intercambia una serie de insultos con el automovilista, quien únicamente le pidió al oficial que se pusiera su casco. Posteriormente, el sujeto vestido de negro tratar de golpear al conductor.

Te puede interesar: SRE condenó el uso de fuerza letal contra un mexicano en Oxnard

“¿Qué te preocupa oj*te?”, son algunas de las palabras que se pueden escuchar en el video por parte del presunto oficial.

El video se ha vuelto viral con un sin fin de comentarios de parte de la ciudadanía. A continuación, algunos de los más relevantes:

“Y a este oficial, que claramente no cumple con sus funciones, al contrario mancha la imagen de la institución que representa ¿Qué harán con el? ¿Seguirá extorsionando en las calles de Coacalco?”

“Pero así como lo tienen grabado pongan la denuncia o esto no va a parar. Yo quiero ir a visitar a la CDMX pero la verdad me da miedo no por los ladrones por los policías”

“Pero las autoridades no hacen nada al respecto, ni con el tema de la doble placa de ese municipio, siguen extorsionando a motociclistas y la autoridad no hace nada”

El hombre no era policía

Tras la viralización del video, el Gobierno de Coacalco aseguró que el hombre que sale a cuadro en el video “no está adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coacalco”, por lo que sólo se trataría de un civil.

Te puede interesar: Alejandra Del Moral vs el expertise de Delfina Gómez: la priista dedicará debate a los docentes del Edomex

Las autoridades municipales justifican sus dichos añadiendo que “el hombre no lleva logotipos de esta administración municipal en su vestimenta”.

La cuenta oficial invitó a la ciudadanía a reportar estos incidentes en el área de Asuntos Internos de la Comisaría Municipal, sin embargo, muchos usuarios tacharon de “excusa” la respuesta del gobierno de Coacalco, culpándolo además de esconder al responsable.

La cuenta oficial del Gobierno de Coacalco aseguró que la persona que sale a cuadro en el video no es un policía. Foto: Twitter

Motociclistas vs. Policía de Coacalco

Pareciera que Coacalco es uno de los municipios que más sufren de abuso de autoridad vial. El pasado 10 de abril, decenas de motociclistas cerraron la avenida José López Portillo como respuesta a las constantes extorsiones de parte de la policía, además de pronunciarse en contra del doble emplacamiento que realiza el gobierno local.

El bloqueo se presentó a la altura de Plaza Las Flores y comenzó desde las 2 de la tarde, creando un enorme congestionamiento de automóviles. Según el Gobierno de Coacalco, la exigencia del doble emplacamiento es una respuesta a los constantes asaltos que se cometen en motocicleta en los alrededores del municipio.

Motociclistas bloquearon la Avenida José López Portillo Foto: Captura/Twitter

Sin embargo, las medidas que el gobierno local ha usado para garantizar que se cumpla con este requisito, han sido por demás controversiales. Días antes de que el bloqueo se llevara a cabo, un motociclista narró su experiencia a El Universal al tener que enfrentar a la policía de Coacalco.

“La primera vez me bajaron de mi moto y la subieron a la brava al remolque. La segunda, una oficial de Tránsito se me acercó y me preguntó por qué no portaba la nueva placa de Coacalco, pero la verdad le dije que no le veía caso sacarla, ya que solamente iba de paso por el municipio, pero insistió en que si no portaba la placa tenía que darle 400 pesos para que no se llevaran mi moto. En ese momento me quitó mi celular, lo apagó y me dijo que lo prendiera hasta que llegara a mi destino”.

Más motociclistas han denunciado que al no contar con estas placas, la policía vial llega a solicitar sobornos de entre $500.00 pesos MXN y $1,600.00 pesos MXN.