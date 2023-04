Por qué el promotor de Canelo prevé “potencial debacle del mexicano” en su pelea contra Ryder

Canelo Álvarez defenderá su título indiscutido de las 168 libras ante John Ryder (REUTERS/Fernando Carranza)

Saúl Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido de las 168 libras ante John Ryder. En el encuentro programado para el 6 de mayo en el Estadio Jalisco, el mexicano se ha posicionado como el favorito para ganar. No obstante, el promotor Eddie Hearn adelantó que la reyerta podría representar la caída en el desempeño del tapatío si no es del agrado de sus seguidores.

Para el presidente de Matchroom Boxing, el Canelo Álvarez no solo está obligado a ganar la pelea de defensa de sus cinturones. Además, debe lucir espectacular para convencer a las personas que cuestionaron su desempeño profesional después de la derrota contra Dmitry Bivol y la cuestionada victoria en las tarjetas durante la trilogía con Gennady Golovkin.

“La pelea del seis de mayo nos dirá muchas cosas de Canelo. Conozco muy bien a Ryder, dará el 100 por ciento. Si Saúl no se mete de lleno, si su mano no está del todo bien, si ya no muestra la misma hambre de triunfo, pero termina ganando y no convence, entonces tendríamos que empezar a creer en una potencial debacle”, afirmó en el programa The DAZN Boxing Show.

La trilogía de Canelo contra Gennady Golovkin generó críticas entre la afición al boxeo (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Y es que la crítica ha acompañado al mexicano a lo largo de su carrera. Uno de los principales reproches de sus detractores ha sido la supuesta elección de sus contrincantes para figurar como uno de los pugilistas más destacados en la actualidad. Incluso, hubo quienes aprovecharon la derrota contra el originario de Kirguistán para cuestionar sus logros deportivos.

Al respecto, Hearn adelantó que la pelea con Ryder será un buen escenario para medir las capacidades del mexicano. Cabe mencionar que, recientemente, se sometió a una cirugía en la muñeca y el desafío del retador obligatorio designado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) podría ser crucial para considerar una posible pelea de revancha ante Dmitry Bivol.

“Si sale al ring y luce espectacular ante Ryder, entonces tendrá confianza para la pelea con Bivol, Canelo está firme, podría comentarle a él y a Eddie Reynoso que es una mala idea (enfrentar al ruso). ‘Ya peleaste con él en las 175 libras y ganó con bastante comodidad’, pero solo me dirán que me calle y que haga la pelea”, aseguró.

Dmitry Bivol podría ser el próximo rival de Álvarez en las 168 libras (WBA Boxing)

En ese sentido, el futuro en la carrera de Saúl Álvarez dependerá de su desempeño en la pelea con que volverá a brindar una exhibición en México. Si logra conservar las fajillas avaladas por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), podría realizar otra defensa ante Bivol.

Cabe mencionar que, si bien no ha considerado la revancha como una de sus prioridades, el originario de Kirguistán tampoco ha descartado la posibilidad de bajar de categoría para conquistar el campeonato indiscutido en las 168 libras. En ese sentido, la pelea podría acontecer en la categoría que ha sido ampliamente dominada por Álvarez desde el año 2021.

En caso de no concretar la revancha con Bivol, Canelo podría aceptar el reto de David Benavidez (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Al respecto, debido a que su posible rival no ha mostrado el interés suficiente como para negociar la pelea de revancha, el Canelo Álvarez no descartó buscar peleas en contra de otros rivales. En ese sentido, podría abrir la posibilidad de encarar al retador oficial del CMB en el peso supermediano, es decir, David Benavidez. Cabe mencionar que el mexicoestadounidense ha sido insistente en la búsqueda de dicha reyerta.

“Estoy dispuesto para las buenas peleas y obviamente no descarto ninguna. Ahorita saben que tengo una meta este año. Si no se puede hacer esta pelea con Bivol, entonces veremos qué es lo que viene, pero la verdad estoy dispuesto a hacer todas las peleas”, declaró el Canelo en una rueda de prensa.