Karely Ruiz le bailó a Santa Fe Klan y él la ignoró

La influencer bailó para Santa Fe Klan, pero este pareció no darle mucha importancia. [Captura de pantalla]

La modelo Karely Ruiz y el rapero Santa Fe Klan siguen en el ojo del huracán luego de compartir una serie de fotografías en donde se les puede ver juntos. Los internautas comenzaron a especular sobre un supuesto romance, algo que no ha sido confirmado por ninguno de los dos, pero ahora un baile de la regiomontana aumentó la especulación.

La modelo de Onlyfans compartió con sus seguidores varias imágenes en donde se le puede ver en un estudio de grabación en Guadalajara, junto al conocido cantante Ángel Quezada. “No saben lo que se viene”, agregó Karely en la publicación que realizó.

Pese a las especulaciones, todo pareció apuntar a una colaboración laboral, ya que durante una transmisión en vivo se le preguntó a la regiomontana sobre el tema, en donde sólo respondió “Calladita me veo más bonita”.

Además de que el cantante ya confirmó en sus historias de Instagram que en los próximos días se subirá la canción que realizó junto a Karely, lo que dejó en claro el motivo por el que se han encontrado juntos en los últimos días. El rapero compartió un clip en el que se ve a la modelo frente a un micrófono, sin embargo lo publicó sin sonido, para no dar más detalles sobre el proyecto en el que trabajaron.

Pese a esto, los fans de ambos artistas tienen la esperanza de que pueda surgir algo luego del tiempo que compartieron, un nuevo video subido en la cuenta de Tiktok de la regiomontana aumentó ese deseo de sus seguidores, ya que en este se puede ver cómo le realizó un sensual baile a Santa Fe Klan. “Me puse nerviosa”, detalló la modelo en un breve texto colocado en la grabación.

Aunque esta situación pareció no afectarle al famoso rapero, ya que en todo momento se enfocó en su celular, sin prestar atención al baile que le estaban realizando. Los seguidores de la modelo no tardaron en ironizar sobre lo acontecido, evidenciando en los comentarios la actitud de Ángel Quezada.

“Si no me muevo no me ven”, “Santa Fe bien entrado en el celular”, “El Santa Fe: ¿Qué hago?” y “Santa Fe tan perdido como yo”, expresaron los usuarios de la plataforma en la publicación del video.

Y aunque pudiera tratarse de un momento actuado, esto les ha servido para mantenerse en tendencia aprovechando los rumores que se han creado sobre ellos. Algo que podría beneficiar para que el proyecto en el que se encuentran trabajando tenga más visibilidad entre sus seguidores.

Aunque ha estado juntos debido a cuestiones laborales, los fans no han descartado que pueda surgir algo entre ellos. [Archivo]

La regiomontana también ha comentado que se encuentra realizando colaboraciones para continuar con las metas que se propuso en su vida, razón por la que se encuentra en Guadalajara. Además de su proyecto con Santa Fe, la modelo recientemente salió en un video del youtuber Hotspanish.

Durante dicha grabación, apoyó una de las dinámicas que se han vuelto tendencia en los últimos meses, conocida como Un minuto en el paraíso. A través de dicha interacción, el millonario creador de contenido regala ciertos premios a parejas, a cambio de permitir que su novio o novio pase 60 segundos con otra persona dentro de una camioneta.

En la participación que tuvo la modelo de Onlyfans con Hotspanish, colaboró para que una joven se pudiera ganar un automóvil, luego de dejar que su novio estuviera con ella durante un minuto en una Van. Al final, la regiomontana se mostró feliz de haber participado en la dinámica propuesta por el youtuber originario de Jalisco.

Los seguidores de ambos tendrán que esperar a que un romance se pueda gestar entre ambos, aunque por lo publicado en sus redes sociales, ya se separaron y cada quien continuó con sus proyectos, dejando en espera del tema que grabaron juntos.