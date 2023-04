Cuál sería el nuevo nombre para el municipio Valle de Chalco Solidaridad

La Comisión de Legislación y Administración Municipal aprobó cambiar el nombre del municipio mexiquense Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Xico. (Congreso mexiquense)

La Comisión de Legislación y Administración Municipal que preside la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Claudia Morales Robledo de la LXI legislatura del Estado de México, aprobó por mayoría de votos la iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México a fin de modificar la denominación del municipio de Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Xico.

Con seis votos a favor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y cinco votos en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), la propuesta del alcalde de dicho municipio, Armando García Méndez dio un avance importante en el congreso mexiquense, sin embargo falta que sea aprobada por el pleno.

Cabe recordar que el nombre de Valle de Chalco Solidaridad, nació en el año 1994, cuando el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari lo nombró para hacer referencia a su programa social más importante de su administración.

Por ello, la diputada local Yesica Yanet Rojas Hernández presentó la propuesta al congreso mexiquense para reformar el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal de la entidad mexiquense con el fin de modificar el nombre del municipio, ya que aseguró se trataba de una imposición de un partido político.

“Lo que queremos es recobrar una identidad que no surge en el 94, definitivamente una identidad que venimos arrastrando desde hace muchos años”, señaló la diputada de Morena.

La iniciativa fue presentada el pasado 22 de febrero y fue acompañada por 71 mil firmas de los vecinos de la localidad y en su momento, Armando García señaló que sus gobernados le habían pedido el cambio de nombre, para que fuera compatible con la identidad de su municipio.

“Concretar el cambio de denominación del municipio, que sea compatible con la identidad que se ha reconocido y valorado a través de las distintas etapas de su historia, mismo que justifica el regreso a la identidad de Xico”, destacó el alcalde morenista.

Esto fue el argumento de mayor peso, para que la propuesta avanzará en las comisiones de la legislatura mexiquense para reformar la ley con el objetivo de modificar la denominación de Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Xico.

Cabe destacar que la propuesta del alcalde era que el nombre cambiara a Valle de Xico Solidaridad y ya en las propuestas de los diputados de la comisión legislativa, se determinó que quedara como Valle de Xico.

Asimismo, se planteó que la realización de consultas ciudadanas para que los habitantes decidieran si querían o no el cambio de nombre de uno de los municipios más marginados de la zona oriente del estado.

Características del municipio de Valle de Chalco Solidaridad

De acuerdo con la iniciativa, el territorio que actualmente ocupa Valle de Chalco Solidaridad, fue conocido por su nombre originario, es decir Xico, y el que ahora tiene genera confusión con el municipio colindante Chalco, generando una homonimia, mientras que la preposición “de” en el nombre actual, crea una falsa apreciación de pertenencia a otro ayuntamiento.

Hya que recordar que no es la primera vez que se busca modificar el nombre al municipio, ya que las autoridades locales buscaron hacerlo en el año 2010, en ese entonces, el gobierno municipal de origen priísta, el 29 de noviembre de ese año, hizo una consulta ciudadana para que los habitantes de este municipio de la zona oriente, determinaran si se cambiaban o no el nombre del municipio y los resultados ya visualizaban el cambio, que al final no prosperó en el congreso, ya que más de 30 mil participantes decidieron que se debería cambiar el nombre oficial por el de Valle de Xico, mientras que alrededor de cinco mil personas opinaron que les daba lo mismo.