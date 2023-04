Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Olivia Collins tras enfrentarse con Mónica Castañeda

Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Olivia Collins después de que la actriz y su hija, Olivia del Carmen, se enfrentaran a Mónica Castañeda, quien estaba ahí por Ventaneando.

Te puede interesar: Pati Chapoy lanzó advertencia a Olivia Collins en defensa de Mónica Castañeda

Ayer por la mañana varios reporteros y camarógrafos se reunieron a las afueras de la casa de Maribel Guardia para cubrir el funeral de Julián Figueroa, algo que molestó a Olivia Collins y a su hija.

Desde que intentaron acercarse a la casa de la actriz, entre empujones y gritos, Olivia se hizo camino entre los reporteros, pero su hija habría tomado de la chamarra a Castañeda para hacerla a un lado.

Durante la cobertura del velorio de Julián Figueroa, la reportera fue agredida

Esto ocasionó que empezaran los jaloneos entre Carmen y la periodista. Mientras que Carmen empujaba desde el cuello a Mónica, Collins no dudó en defender a su hija diciendo: “No te metas con mi hija”.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante vs Claudia de Icaza: pelea por cobertura del funeral de Andrés García

Esto causó indignación entre parte del público, ya fuera porque estaban de acuerdo con la actitud de Olivia del Carmen o, por el contrario, acusaban de la hija de la presentadora no debía actuar de esa forma.

Gustavo Adolfo Infante fue uno de los que criticó a la amiga de Maribel Guardia y a su hija por no solamente permitir que esa situación llegara a los jaloneos, sino también por defender el actuar de Carmen.

Infante aseguró que tanto Mónica como otros periodistas solamente estaban cumpliendo con su trabajo (Gettyimages)

“Olivia (dijo) ‘no te metas con mi hija’, estás viendo la agresión de tu hija. Una cosa es, si le están pegando a tu mamá, te metes y te mueres en la raya, pero ahí no había palos, no había armas, no había pistolas, había micrófonos para entrevistar a una actriz”, comentó el periodista en De Primera Mano.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante criticó a Hoy y VLA por su cobertura del funeral de Andrés García

Una vez que madre e hija lograron alejarse de los medios y pasar la reja a partir de la cual ningún periodista podía caminar, Carmen volteó a las cámaras y levantó el dedo medio evidentemente molesta.

El presentador de Sale el Sol arremetió contra Olivia del Carmen, asegurándole que ellos también podían insultarla, pero no lo hicieron porque estaban trabajando y su intención no era agredirla a ella ni a su madre, por lo que esperaban ese respeto de vuelta.

Maribel Guardia y Olivia Collins son amigas desde hace más de 30 años, por eso fue una de las únicas pudo entrar al funeral (Instagram/oliviacollinsmx)

“A la señorita, a la hija de la señora Collins, le queremos decir que nosotros nos la sabemos, que también las podemos decir, las podemos emplear y también podemos insultar, pero estábamos trabajando”, sentenció.

El comunicador insistió en que la forma en que todos los medios que estaban afuera de la casa de Maribel por trabajo y, aunque no conoce a Castañeda, opina que actuó de forma profesional.

“Perdón, todos trabajamos por satisfacer una necesidad económica de crecimiento, de formación, de satisfacer una necesidad profesional, entonces que haya llegado la hija de esta manera, con esta actitud, me parece imperdonable. A la compañera, a la cual no conozco y yo nunca he cruzado palabra con ella, creo que estaba trabajando”

Olivia no se ha manifestado acerca del encuentro que tuvo su hija ni de su reacción (Instagram/@oliviacollinsmx)

Asimismo, Addis Tuñón, Érika González y Lalo Carrillo también defendieron a Mónica, argumentando que ella solamente estaba cubriendo con su trabajo como parte de Ventaneando.

Esto abrió un debate en redes, pues aunque hubo personas que apoyaron las declaraciones de los presentadores, en su mayoría los criticaron.

“La hija protege a su mamá”, “Mónica debe respetar a las personas, es un funeral”, “Maribel pidió respeto a su dolor, ¿ustedes respetaron? No, señores, no lo hicieron”, fueron algunos de los tuits en respuesta a las palabras de los integrantes de De Primera Mano.

Las palabras de Infante fueron apoyadas por sus compañeros del programa (Gettyimages)

Por su parte, los presentadores de Ventaneando también criticaron a Olivia y a Carmen por la forma en que trataron a Mónica Castañeda.

Inclusive Pati Chapoy advirtió que hablará sobre el padre de las hijas de Collins para que el público sepa el tipo de persona que es.