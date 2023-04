Por qué dicen que Tammy Parra tendría un nuevo romance

La influencer terminó con Omar Núñez tras infidelidad, era su prometido

Desde que anunció su separación, los seguidores de Tammy Parra han estado a la expectativa de sus publicaciones en redes sociales, debido a diversos detalles, mencionaron que la influencer tal vez ya tenía una nueva conquista.

El supuesto nuevo novio de Tammy Parra es Kenn, conocido en sus cuentas de redes sociales como Kenngtzz. Aparentemente, lo identificaron por sus tatuajes, los cuales han aparecido durante pocos segundos en publicaciones de la creadora de contenido digital.

En una de las grabaciones, la joven hizo un video irónico respecto a las críticas que ha recibido, pues mucha gente ha asegurado que su ruptura con Omar Núñez se trató de marketing, en el video de TikTok, se dejó ver en lo que parece ser un baño con el brazo tatuado de un joven, con quien estaría actualmente.

(Instagram/@tammy.parra)

Por otra parte, los seguidores de la influencer se dedicaron a analizar sutiles “pistas” que revelarían una aparente reconciliación entre ambos jóvenes.

El hallazgo de estos supuestos detalles habría revelado que se siguen viendo y que frecuentan lugares juntos. No obstante, Tammy Parra se mudó recientemente e incluso grabó algunas historias burlándose de las suposiciones virales.

De acuerdo con los rumores, todo comenzó a través de las historias temporales de Omar, quien en sus historias de Instagram mencionó que tuvo que salirse del restaurante Los Salseados por respeto.

Horas después de la explicación, se hizo viral una grabación en la que se vio a Tammy Parra supuestamente en la misma mesa que Omar Núñez, la joven apareció en el mismo establecimiento del que se retiró su ex prometido.

Previo a su mudanza, la influencer Tammy hizo una reunión con sus amigos para despedirse de su ciudad, sin embargo, al mismo tiempo su ex prometido subió algunas historias y los usuarios aseguraron que en el reflejo de sus gafas se veía el reflejo de la misma casa.

Ante esto, Tammy grabó algunas historias con expresión desconcertada en su cuenta de Instagram, pues le pareció forzada la supuesta coincidencia de espacios. Mientras algunas personas decidieron ignorar la situación, otras tundieron a la influencer, ya que gran parte de su comunidad le mostró apoyo y consideraron que era incoherente regresar con su ex.

Algunos de los comentarios que pudieron leerse fueron: “La Tammy solo fingió y resultó como mi mejor amiga, a volver con el cucaracho”, “Tampoco la juzguen tanto, es que es su ex, no su enemigo”, “Todas hemos sido Tammy, pero no la ataquen”, “Morra que solo quería llamar la atención, pero con miles de seguidores más”, “Me ahogo de tristeza en mi habitación, el dinero lo compra todo”, “Todo fue un show” y “La Tammy nunca supo lo que quería”.

(Instagram/captura/@tammy.parra)

En su momento, la joven se mostró vulnerable en redes sociales tras la ruptura y aseguró que quería enfocarse en su autoestima y ponerse como una prioridad, por lo que tampoco estaría buscando una nueva relación a menos de un mes de haber terminado con su ex prometido, Omar Núñez.

“Todos sabemos lo que está pasando en este momento, pero yo no quería salir a decir nada del tema hasta estar segura, así como hice mi relación pública, tienen derecho a saber qué pasará: con el dolor del mundo decidí terminar mi relación, soy una mujer que no necesita de nadie, mucho menos de un hombre”, explicó en TikTok el 15 de marzo.

Anteriormente, el ex prometido de Tammy informó que ya estaba tomando atención psicológica tras lo sucedido: “Hola qué tal mi gente. Día uno en terapia. Wow, realmente no te das cuenta de los problemas que tienes hasta que alguien te desarma y te analiza desde adentro. A ir trabajando en uno, poco a poco”, se le escuchó decir en sus instastories.