AMLO propuso reunión con líderes de AL; viajará a Colombia, Chile, Brasil y Argentina

Andrés Manuel López Obrador en la reunión virtual de la APALCI (Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encabezó una reunión de la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación (APALCI) de manera virtual, en donde propuso realizar una reunión en Cancún, Quintana Roo, con el fin de establecer acuerdos en beneficio de la población más vulnerable.

Durante la videollamada, el mandatario mexicano confirmó que próximamente viajará a Colombia, Chile, Argentina y Brasil como parte de los trabajos de cooperación con las naciones latinoamericanas.

En el encuentro participaron los jefes de Estado de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela y San Vicente y las Granaditas. Ahí, López Obrador propuso que una próxima reunión a celebrarse el 6 y 7 de mayo, en la ciudad costera mexicana.

Dicha alianza tiene por objetivo el encontrar soluciones de cara al aumento de los precios por la inflación y, en consecuencia, a la carestía que se sufre en la región. Por ello, para dar continuidad a los trabajos, López Obrador extendió la invitación a los líderes presentes en la reunión, así como a los demás países latinoamericanos que se quieran sumar.

De acuerdo con el mexicano, en la reunión estará presente el sector empresarial, así como organizaciones del gremio agrícola.

Por su parte, AMLO expresó que la reunión no será en México por una cuestión de arrogancia, sino porque le afecta viajar. “Sí me afectan mucho los vuelos, además no hace falta vernos”, señaló. No obstante, reveló que sí visitará próximamente Colombia, Brasil, Chile y Argentina.

Al finalizar en encuentro, delegó al secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, la coordinación de los trabajos con las naciones latinoamericanas.

Información en desarrollo...