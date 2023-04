La senadora del PAN salió del top 10 (Captura de Twitter/@LillyTellez)

Tras varias semanas en aparecer en los primeros lugares de los posibles aspirantes de la oposición a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, salió del top 10 del ranking presidencial.

La también periodista y conductora de televisión apareció en el lugar número once del Power Ranking Presidencial de Polls, la cual no es una encuesta, si no un modelo de actualización semanal que jerarquiza la fuerza política de los aspirantes a la presidencia tomando en cuenta careos públicos e hipotéticos entre rivales de diferentes partidos, la relevancia mediática y conversacional de las casas encuestadoras.

Lilly Téllez llegó a ser la mejor posicionada de la oposición dentro del ranking y estar solo por debajo de las llamadas “corcholatas” del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El top 10 del Power Ranking Presidencial

Si bien la posición de la legisladora panista en el Power Ranking Presidencial siempre ha cambiado, nunca había salido de los primeros diez lugares.

En más de una ocasión, Lilly Téllez ha hecho públicas sus intenciones de ser la candidata presidencial de la oposición para la contienda electoral del próximo año.

Lo que no cambia del ranking es el podio, encabezado por los inamovibles aspirantes presidenciales de Morena: la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el primer lugar; seguido del canciller Marcelo Ebrard; y con la medalla de bronce el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Las corcholatas inamovibles de Morena (Cuartoscuro)

La batalla entre Ricardo Anaya y Santiago Creel

Abajo de las corcholatas de Morena hay una disputa entre dos panistas que también han hecho publicas sus intenciones de competir por la presidencia de México: Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; y Ricardo Anaya, el exlíder nacional del PAN, así como excandidato presidencial.

Ricardo Anaya subió un puesto en el Power Ranking Presidencial para quedarse con el cuarto puesto, desbancando a Santiago Creel, quien bajó al quinto lugar.

Anaya busca ser nuevamente candidato presidencial y está haciendo campaña fuera del país en medio de una serie de acusaciones por el caso Odebrecht. Se ha especulado que si regresa a México sería detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras que Creel ha hecho públicas sus aspiraciones presidenciales para las elecciones del 2024 desde principios del año pasado.

Ricardo Anaya y Santiago Creel, los mejor posicionados del PAN (Twitter/SantiagoCreelM)

El resto del top, variopinto

Quien también se ha caracterizado por su inestabilidad en las encuestas es el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio.

Con el puesto número seis, el hijo del extinto excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subió dos lugares del Power Ranking Presidencial y es el único de Movimiento Ciudadano en el top.

Si bien el nombre de Colosio Riojas aparece constantemente en las encuestas de posibles candidatos presidenciales, lo cierto es que aún no ha definido si irá o no por aparecer en la boleta para las elecciones de 2024.

Colosio es un inestable en el ranking presidencial (GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM)

Otra “corcholata” de la oposición que siempre aparece en el top es Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, quien aparece en el séptimo lugar.

Dentro de su propio partido, hay grupos que no lo ven con buenos ojos debido a su buena relación con el presidente López Obrador.

El octavo lugar lo tiene el legislador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien también ha hecho públicas sus aspiraciones para ser el sucesor del “compañero presidente”, como él dice.

De parte del PRI, la única aspirante presidencial que aparece en el Power Ranking Presidencial es Claudia Ruiz Massieu, senadora del tricolor, en el noveno puesto.

Cerrando el top aparece la “corcholata” relegada de Morena, el líder de la bancada oficialista en el Senado de la República, Ricardo Monreal.