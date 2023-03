Tundieron a Piñatería Ramírez por su piñata de Chabelo

El actor dejó este mundo el 25 de febrero de 2023 a los 88 años de edad por complicaciones estomacales. (Foto: Televisa)

Los homenajes en memoria de Xavier López “Chabelo” continúan. Aunque todos se han hecho en reconocimiento al trabajo que realizó el actor durante casi 70 años de trayectoria artística y como muestras de cariño por el impacto que tuvo, no todos han sido del agrado del público. En esta ocasión fueron los creadores de Piñatería Ramírez quienes fueron duramente criticados en redes por la pieza que elaboraron en honor al amigo de todos los niños.

Como en otras ocasiones, la empresa mexicana que se ha viralizado en internet por sumarse a las principales tendencias de redes sociales con piñatas de las personalidades que se encuentran en el ojo del huracán, presumió la pieza que realizaron de Chabelo. En la fotografía que publicaron en Instagram se puede observar a detalle cómo se recreó el rostro del intérprete mexicoestadounidense.

Esto desató críticas entre los usuarios de la plataforma, pues aunque la piñatería trabajó en hacer un fiel retrato del conductor de En Familia con Chabelo, muchos consideraron que fue contraproducente incluir las líneas de expresión que lo caracterizaron durante sus últimos años de vida.

La empresa retrató al artista en su última época como "Chabelo". (Foto Instagram: @pinateria_ramirez2)

“Reprobados en este, muy espantoso”. “Menos mal que les caía bien”. “Está raro”. “Chabelo revolcándose en su tumba Porque no se parece”, fueron algunas reacciones.

La Piñatería Ramírez no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, no es la primera vez que desatan controversia en redes sociales con sus creaciones como en febrero, cuando sorprendieron a sus seguidores con una pieza inspirada en la polémica que pasó Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, por un video de índole sexual.

Y es que no dudaron en elaborar una piñata del vocalista de Cartel de Santa desnudo con una erección, incluyendo las controversiales modificaciones (Pearling) que se hizo en sus partes íntimas para aumentar el placer de sus parejas sexuales.

El cantante lanzó dos versiones de su videoclip "Piensa en mí"; uno se publicó en YouTube, mientras que el materia con contenido explícito fue hecho exclusivamente para OnyFans. (Foto Instagram: @pinateria_ramirez2)

“Para todas aquellas que no tienen llenadera su mejor regalo de San Valentín. (Esta piñata no incluye la vaselina ). Los que no llenamos ni el condón, no se agüiten. Regalen la piñata. El tío piñata bye”, escribió la empresa en su post.

Las reacciones no se hicieron esperar, pero en esa ocasión no fueron criticados, sino aplaudidos por atreverse a lanzar una pieza tan explícita: “Debería ser esposo de JLo”. “Se quedaron cortos”. “Que realista jaja literal en el cuerpo y lo otro”. “Llevaré 100″. “La piñata ya viene con palo incluido”. “No la van a querer romper”. “Ah! medio metro”, fueron algunas reacciones.

Otra de sus piezas más populares es un retrato de Galilea Montijo llorando. Esta fue inspirada en un video que la propia conductora de Hoy colgó en su cuenta de Instagram para desmentir tener algún vínculo con Inés Gómez Mont o Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes tienen una orden de aprehensión por supuesto lavado de dinero.

Convirtieron a la famosa conductora en piñata (Foto: Instagram/@ pinateria_ramirez2)

“Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirá doliendo (...) No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez (...) Pido, y de verdad les suplico, ya párenle a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. a no entraré en nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo”, declaró en noviembre de 2021.

Bad Bunny, Vicente Fernández, Karol G, Bárbara del Regil, Johnny Depp, Amber Heard, Ricardo González “Cepillín”, Laura Bozzo, Yoseline Hoffman “YosStop”, Santa Fe Klan y Maya Nazor tampoco se han salvado se convertirse en piñatas por sus polémicas. Todas estas creaciones han provocado que la Piñatería Ramírez ganara fama internacional, pues demostrar la calidad de su trabajo sumándose a las tendencias ha funcionado como una buena estrategia.