AMLO negó crisis por adicción de drogas en México: “Hay bandas, pero no consumo”

López Obrador abordó el combate al narcotráfico en México. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a rechazar que México tenga una crisis de consumo de drogas (especialmente de las químicas) como la registrada en la nación vecina de Estados Unidos (EEUU) por el fentanilo.

Te puede interesar: La respuesta de AMLO a Antony Blinken y la “grave situación” en Guanajuato, el resumen de la mañanera

En su lugar, el Jefe del Ejecutivo reconoció que el consumo de dichos narcóticos sólo se registra en zonas muy específicas de la República Mexicana; mismas que al ser sedes del narcomenudeo también reportan altos índices de violencia.

“Mayormente tiene que ver con enfrentamientos de los grupos de delincuencia organizada por la venta y narcomenudeo. Hemos probado que donde hay más consumo es donde tenemos más homicidios”, declaró desde su conferencia matutina, puntualizando en el caso del estado de Guanajuato.

“Guanajuato tiene ese problema (de consumo). No sé como se arraigó porque ni siquiera es en todo el estado”.

AMLO señaló que violencia en Guanajuato está relacionada con el narcomenudeo. (Infobae México/Jovani Pérez)

De acuerdo con cifras oficiales, la entidad gobernada por Diego Sinhue ha trascendido por la cifra de homicidios dolosos que la coloca como una de las más violentas del país: en lo que va del 2023, el estado ha aunado 511 víctimas de homicidios.

Te puede interesar: Preocupa a AMLO “grave situación” en Guanajuato por violencia y consumo de drogas

Y aunque ese escenario prestaría a interpretar una problemática por el narcomenudeo, según el planteamiento de AMLO, el Jefe del Ejecutivo aclaró que es sólo una zona de la entidad la que ha llamado la atención del Gobierno Federal: la zona industrial.

Esto, tras comprobarse que al menos 7 de 10 trabajadores de las maquilas de dichas áreas han resultado positivos a exámenes de anti dopping por su adicción a las drogas: “No es sólo un asunto de jóvenes”, puntualizó el tabasqueño desde Palacio Nacional comparándolo con estados donde operan organizaciones del crimen organizado.

“Esto no sucede en Querétaro, ni en Jalisco, ni en Michoacán, ni en Sinaloa. Y ahí hay bandas que actúan de narcotráfico, pero no hay consumo. No hay narcomenudeo. Por eso no tienen el mismo número de homicidios”.

De ahí que el mandatario insistió nuevamente en atender las causas del consumo de estupefacientes a fin de evitar su incremento: “Si logramos que no se incremente, salvamos muchas vidas y podemos reducir los homicidios”.

Te puede interesar: De la crítica a ministro de la SCJN, hasta el “doblegue” de Vicente Fox, los ejes de la mañanera

Incluso, y de nueva cuenta, recomendó al gobierno de su homólogo Joe Biden considerar la implementación de apoyos a los jóvenes estadounidenses y a sus familias con el objetivo que “no los abandonen” desde temprana edad.

“Es mucha la adicción. Ahí tienen que atender los social. Son costumbres distintas a las nuestras. (...) ¿Por qué el consumo? ¿Por qué la falta de felicidad de los jóvenes? ¿Por qué no mantienen más a sus hijos en sus familias? (...) No al abandono, no a la soledad”, atajó.

AMLO recomendó a EEUU atender a los jóvenes y "no abandonarlos". (AP Foto/Jae C. Hong)

México y EEUU cambiarán modelo de combate al fentanilo

El pasado 29 de marzo, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anunció que las dos naciones trabajan en conjunto para actualizar las estrategias para el combate al tráfico de las drogas sintéticas.

Así lo comentó luego que ambas naciones sostuvieran un encuentro por videoconferencia para discutir sobre uno de los desafíos más importantes en la agenda bilateral — y la cual ha desatado un intercambio de argumentos entre políticos de EEUU y mexicanos, incluido el presidente López Obrador.

Bajo ese tenor, el Jefe del Ejecutivo Mexicano refrendó este 30 de marzo en el trabajo coordinado con la nación vecina. No obstante, volvió a negar que México sea productor del fentanilo, droga que ha cobrado más de 100 mil vidas en territorio estadunidense.