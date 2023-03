Martha Debayle recomendó bendecir a los ex y así estallaron las redes

La conductora Martha Debayle se ha vuelto tendencia nuevamente, luego de publicar un video en el que menciona que hay que bendecir a las ex parejas por las enseñanzas que dejan

Martha Debayle, la reconocida locutora y empresaria, ha vuelto a ser objeto de controversia en redes sociales luego de que compartiera un video en su perfil de TikTok.

Te puede interesar: Omar Núñez inició terapia tras serle infiel a Tammy Parra, pero la influencer ya hasta se mudó de ciudad

Anteriormente, ya había sido objeto de burlas cuando publico un video en donde brinda consejos sobre cómo solicitar una mesa en un restaurante. El clip, que fue publicado recientemente, ha generado fuertes críticas por la manera en que Debayle expone la situación.

En el video pasado, la comunicadora presenta dos versiones de la misma solicitud de mesa para comer en un restaurante. En la primera, se muestra amable y comprensiva, mientras que en la segunda se le ve con una actitud más decidida.

Te puede interesar: Por qué quieren “cancelar” a Yeri Mua y qué respondió ella

Esta última versión fue catalogada como prepotente y grosera por los usuarios de la red social, quienes cuestionaron la forma en que Debayle se dirigió al personal del establecimiento.

Cabe recordar que hace unas semanas, Martha Debayle ya había sido tendencia en redes sociales tras compartir consejos para ser un “buen anfitrión”, lo que provocó una fuerte polémica entre los usuarios de internet.

Te puede interesar: Yeri Mua confirmó su romance con Naim Darrechi

Ante estas críticas, la locutora no ha emitido ningún comentario al respecto, aunque algunos de sus seguidores han salido en su defensa argumentando que el video fue sacado de contexto y que sus consejos son útiles para mejorar la experiencia en los restaurantes.

Martha Debayle y su polémico video para pedir una mesa en un restaurante (Captura de pantalla)

Las reacciones

La conductora Martha Debayle se ha vuelto tendencia nuevamente, luego de publicar un video en el que menciona que hay que bendecir a las ex parejas por las enseñanzas que dejan.

“Hay que agradecerle porque gracias esa persona te diste cuenta de que no era para ti. Los que se quedan siempre tienen que quedarse y los que deben irse siempre se van. El rechazo es el cuchillo perfecto para la perfección para seguirte acercando al destino final. Acuérdense que la mayoría de nosotros pasamos gran parte de nuestra vida en relaciones con nuestro proceso. Ellos, los exes son parte de nuestro proceso”

En el video, la conductora afirmó que los exes son una oportunidad para seguir adelante y que debemos ver las malas experiencias como una forma de refinar nuestro corazón.

Martha Debayle es una figura polémica que frecuentemente es blanco de memes en redes sociales (Foto: Instagram)

“El ‘no quiero contigo’ es ‘n, o’ que significa una nueva oportunidad y eso es la oportunidad de seguir adelante, de buscar a alguien que sea mejor para ti. Y para todos los que te rompieron el corazón no les rompieron el corazón, les están moldeando el corazón, les están formando el corazón. Nada ni nadie te puede romper el corazón. Tu corazón es irrompible. Y todas esas experiencias están formando ese corazón para la relación que es perfecta para ti”

Martha Debayle dio consejos para no odiar a tu ex

Además, recomendó a su audiencia no buscar a la pareja perfecta, sino enfocarse en ser la mejor pareja para encontrar a la persona adecuada. A pesar de estas palabras de aliento, algunos fans se burlaron de ella en redes sociales y criticaron sus ideas.

“Porque todos los exes hay que bendecirlos porque gracias a ellos hemos podido refinar nuestro corazón cada vez más. De hecho, tienes que preguntarte cómo llegaste a la situación en la que estás, cómo acabaste con alguien así. Pero no lo pienses como una rotura del corazón, sino como una formación y un desarrollo de tu corazón”

(Foto: Captura de Pantalla/Yordi Rosado)

La locutora en el pasado ha generado controversia por otros consejos amorosos que ha compartido en sus redes sociales.

“Hay experiencias increíbles en todas partes. No te rindas, no te preocupes por el o la indicada. Hay que dedicarse no a buscar la mejor pareja, sino a ser la mejor pareja para encontrar la que quieres” es lo que dice la conductora en su video.

La comunicadora Martha Debayle fue reconocida en el evento (Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae)

Ante las críticas, Martha Debayle no ha emitido ningún comentario al respecto, pero no es la primera vez que crea una polémica o es crítica por el contenido que genera en sus redes sociales, en especial en su cuenta de Tiktok, por lo que ya se convirtió en un blanco fácil de burlas cada que publica un video.