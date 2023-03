Suman 49 horas de contingencia ambiental en la CDMX, se mantiene la Fase 1

La calidad del aire se sigue viendo afectada en la CDMX (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que tras 49 horas continúa la primera fase de la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Te puede interesar: Continúa Doble Hoy No Circula en CDMX este lunes 27 de marzo por contingencia ambiental

Por medio de un comunicado de prensa, la dependencia informó que a lo largo de este lunes 27 de marzo la calidad del aire se ha mantenido de igual forma, desde el pasado sábado 25, debido a un sistema de alta presión, lo que ha provocado poca nubosidad, radiación solar intensa y temperaturas máximas cercanas a los 30 grados.

Lo anterior ha ocasionado que las concentraciones de ozono sobrepasen los 150 ppb, alrededor de las 14:00 horas; sin embargo, CAMe también informó que se espera que las condiciones tengan una mejoraría en la “ventilación del valle de México”, aunque se notificó que a las 20:00 horas o antes se dará un nuevo comunicado para conocer las condiciones del ambiente en la zona metropolitana.

La dependencia anunció que seguirá la Fase 1 de Contingencia Ambiental (Twitter/@CAMegalopolis)

Por su parte, la cuenta de Calidad del Aire del Gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país se reporta una calidad de “mala a aceptable” con un riesgo a la salud de “alto a moderado”, por lo que se recomendó no realizar actividades al aire libre.

“15:00 h, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en la #CDMX y su zona conurbada #CalidadDelAire de MALA a ACEPTABLE con un riesgo a la salud de ALTO a MODERADO”

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que se han detectado nubosidad asociada a precipitaciones ligeras con chubascos en el poniente y sur de la capital del país, “se prevé que durante la tarde incremente el potencial de lluvias en la ciudad”.

Te puede interesar: Activaron Fase 1 de contingencia ambiental en Valle de México por alta concentración de ozono

Debido a que continuarán las lluvias en la capital del país, la secretaría capitalina instó a la población a no verter grasas al drenaje, no tirar basura en la vía pública, mantener limpias las banquetas no permitiendo que se acumule tierra ni hojarasca.

CAMe actualizó el estado del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. (DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Previamente, alrededor de las 12:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la Fase I de la contingencia ambiental continuará vigente para este 27 de marzo pese a las lluvias y los ligeros vientos reportados en las últimas horas en diversos puntos de la Ciudad de México (CDMX).

Te puede interesar: Fase I de contingencia ambiental se mantiene este domingo en el Valle de México por mala calidad de aire

Según lo advertido por un boletín, el Sistema de Monitoreo de Calidad de Aire indicó que la circulación anticiclónica en la capital mexicana, los bajos índices de humedad en el aire y de intensidad del aire propiciarán un estancamiento de contaminantes en la Zona Metropolitana, los cuales, a su vez, deteriorarán la calidad del aire.

“Estas condiciones meteorológicas propiciarán de moderado a significativo estancamiento de los contaminantes precursores del ozono y formación del mismo ocasionando calidad del aire de Mala a Muy Mala”.

CAMe anunció que seguía la contingencia ambiental (Twitter/@CAMegalopolis)

Por ende, hasta el momento de publicación de esta nota, se mantiene vigente el programa Hoy no circula para este lunes, el cual restringe la circulación en un horario de 05:00 a las 22:00 horas a las siguientes unidades:

1. Autos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Vehículos particulares con holograma de verificación 1 que su último dígito sea 0, 2, 4, 5, 6 y 8, así como los que terminen en letras.

3. Automóviles particulares con holograma de verificación 0 y 00 con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6.

4. Autos que no cuenten con holograma de verificación, tales como vehículos antiguos, de demostración, de traslados, unidades nuevas, pase turístico, placas foráneas o placas formadas por sólo letras, a los cuales les aplica la misma restricción a unidades con holograma 2.

5. El 50% de las unidades de reparto de gas L.P a tanques estacionarios cuya terminación de matricula sea número par, no podrán opera.

6. Los vehículos de carga tendrán que dejar de operar en un horario entre las 6:00 y las 10:00 horas, menos aquellos que sean parte del Programa de Autorregulación en la Ciudad de México o Edomex.

7. Taxis que tengan holograma 1 o 2 deberán dejar de operar según las indicaciones de los primeros tres incisos mencionados, con restricción de circulación entre las 10:00 y las 22:00 horas.

Se mantiene el programa Hoy No Circula. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

El reporte de la Comisión fue antecedido por el departamento capitalino a cargo de la Calidad del Aire, el cual para las 09:00 horas reportaba que las alcaldías de Tláhuac e Iztacalco, así como los municipios de Chalco y Nezahualcóyotl registraron mala calidad del aire. En tanto, el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) arrojaba una calidad aceptable a buena.

Esto contrastó con el informe de las 08:00 horas, en el cual Tláhuac resultó como la única alcaldía con registros de mala calidad del aire, mientras que el resto de la capital mexicana y la zona conurbada mantenía un rango de bueno a aceptable con riesgo bajo a moderado a la salud.

Van 42 horas desde que la CAMe activó la alerta por contingencia ambiental. (Infobae)

Cabe recordar que el estado de contingencia se activó a las 16:00 horas del pasado 25 de marzo. Desde entonces, la CAMe exhortó a la ciudadanía a evitar realizar actividades al aire libre por los riesgos que la calidad de éste representaban para la salud, especialmente en el horario de 13:00 a 19:00 horas.

De acuerdo con el respectivo comunicado, el decreto se activó por la concentración máxima de ozono derivada de la alta radiación solar que prevaleció a lo largo de aquel sábado y a la estabilidad atmosférica provocada por el sistema de alta presión que afectó al centro del país desde el 24 de marzo.

A ello, la comisión agregó que el viento débil y con dirección variable abundó a la concentración de contaminantes en la Zona del Valle de México.

Qué es el ozono

El ozono es una de las formas químicas en las que el oxígeno se encuentra en la naturaleza. Se trata de una molécula que se vuelve inestable cuando se encuentra en grandes concentraciones, por tal motivo, es capaz de afectar las actividades cotidianas y el estado de la población.

Este componente químico está de forma natural en la atmósfera; no obstante, las dificultades comienzan cuando se mezcla con otros agentes relacionados con la contaminación y esta molécula empieza a actuar de forma más agresiva con el cuerpo humano.

Información en desarrollo...