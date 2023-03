Jaime Camil entonó el himno de EEUU en la Nascar y fue criticado

Antes del Echopark Automotive Grand Prix, en el Circuito de las Américas de Austin, Texas, el histrión mexicano intervino con una interpretación aunque generó críticas entre el público (Fox Sports)

En el marco de la realización del Echopark Automotive Grand Prix, en la Cup Series de la Nascar, Jaime Camil tuvo una participación estelar en la ceremonia protocolaria. Luego de ser descrito como un “entusiasta de Nascar”, el actor mexicano tomó el micrófono para interpretar el himno de los Estados Unidos y causó polémica en las redes sociales.

Ataviado con prendas en color negro, Jaime Camil terminó de escuchar la última referencia auditiva del himno en su celular antes de comenzar a cantar el símbolo patrio de los Estados Unidos a capela. A lo largo de dos minutos, pilotos, staff y asistentes al Circuito de las Américas en Austin, Texas, fijaron su mirada en el originario de la Ciudad de México.

El punto más alto de la interpretación llegó cuando Camil comenzó a entonar los últimos versos de la primera estrofa. En medio de los fuegos artificiales, las personas presentes aplaudieron una de las partes de mayor complejidad vocal del himno y el histrión finalizó su intervención en medio del reconocimiento y los aplausos.

Jaime Camil erró en la letra del himno de Estados Unidos durante su interpretación en Nascar (Captura de pantalla)

Si bien su interpretación fue reconocida por un sector de la afición, en redes sociales las personas dieron a conocer todo tipo de reacciones. Algunos usuarios mexicanos cuestionaron su participación haber de no haber nacido en el país de las barras y las estrellas.

“No m*men ¿es Jaime Camil?”, “¿Qué mi*rda hace Jaime Camil cantando el himno de los Estados Unidos en la transmisión de Nascar?”, “Jaime Camil entonando el Himno estadounidense es lo más random que he visto en lo que va del día”, “Gracias al que propuso a Jaime Camil para que cantara el himno de EEUU, estuvo lamentable y ya se están quejando”, fueron algunas de las opiniones.

Algunos de los comentarios más numerosos provinieron de aficionados mexicanos, quienes incluso difundieron memes. No obstante, seguidores de Nascar en los Estados Unidos también dio a conocer su postura y un sector condenó la interpretación de Jaime Camil.

Jaime Camil ya ha interpretado el himno en otros eventos deportivos (Foto: Cuartoscuro)

“Si solo pudieran cantar las últimas palabras con normalidad”, “Lo destrozó por completo”, “Ni siquiera es estadounidense”, “Jaime Camil realizó una buena pero fallida interpretación del Himno Nacional”, “¿Qué está haciendo Jaime Camil cantando el himno nacional estadounidense en la Nascar?” y “¡Arruinó nuestro himno”, fueron algunas de las opiniones de la afición estadounidense.

Aunque Camil ya había interpretado el himno de los Estados Unidos en otros eventos deportivos, erró en la pronunciación de la letra. El cuarto verso de la letra oficial indica que las y los intérpretes deben pronunciar la frase At the twilight’s last gleaming, es decir “en el último resplandor del crepúsculo”.

Sin embargo, Jaime Camil cambió la palabra twilight por skylight, de tal suerte que la frase pronunciada fue At the skylight’s last gleaming, con un sentido diferente al de la letra original. Por ese motivo, un sector de la afición estadounidense consideró desafortunada la intervención del intérprete de Vicente Fernández en una bioserie.

Información en desarrollo*