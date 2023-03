Policías habrían agredido a familiares de adolescente que denunció abuso sexual en Chimalhuacán

(Captura de pantalla)

Holy Yash es el sobrenombre de una adolescente que sufrió abuso sexual, los responsables de dicha agresión serían integrantes de la policía de tránsito de Chimalhuacán, un municipio del Estado de México (EDOMEX). El 22 de marzo, la mamá de la joven y otro de sus familiares fueron agredidos por elementos policiacos.

Te puede interesar: Colectivas feministas exigieron a Sheinbaum actuar contra la violencia de género

En una de las grabaciones difundidas se pudo ver que un hombre con chaleco de Policía de Tránsito estaba discutiendo con la mamá de la adolescente hasta que empezó a jalonearla, ante esto, el otro familiar de la joven fue abofeteado y golpeado por el mismo elemento oficial.

Después, un grupo de aproximadamente ocho policías subieron a la patrulla a los familiares de Holy y continuaron con las agresiones físicas mientras una mujer gritaba. Esto ocurrió frente al Ministerio Público de Chimalhuacán.

Los policías habrían agredido a dos familiares de la joven (Captura de pantalla)

Además, la joven relató que había personas armadas esperándola y que fue amenazada de muerte, por lo que le dijo a sus amigas que si la mataban, responsabilizaba a “la fiscal García Espinoza y a la maestra Elena Corral Huitrón”.

Te puede interesar: Fiscalía brindó protección a Scarlett Camberos, jugadora del América que abandonó el país por acoso

Amigas de Holy Yash y algunas colectivas feministas difundieron el siguiente texto junto con los videos de la agresión y las capturas de pantalla en las que la adolescente señaló que había sido amenazada:

Estas fueron las conversaciones que tuvo la menor de edad con una de sus amigas (Captura de pantalla)

“Hago responsable a cada uno de que le negaron y le niegan la justicia a Holy Yash. Espero jamás una amiga que aman con el alma se despida de ustedes por qué el estado indolente , corrupto e hipócrita la acosa. El viernes pasado quedaron estos tipos en darle un seguimiento a su caso , según mandaron una carta al presidente para que se enterará de la situación, solamente querían quitarnos de la glorieta. Hoy miércoles 22 de marzo le pegaron nuevamente a su mamá, la amenazaron y había gente con armas esperándola”.

Te puede interesar: Dulce Esmeralda fue quemada por sus compañeros de la Policía de Chiapas en 2020; sigue en busca de justicia

La mención de la Glorieta de las Mujeres que Luchan tiene que ver con la movilización que se realizó el viernes 17 de marzo, pues diversas colectivas realizaron una concentración pacífica para exigir justicia en el caso de la adolescente conocida como Holy Yash.

El 17 de marzo se realizó una manifestación pacífica para exigir avances en su caso (Captura de pantalla)

Es importante mencionar que en abril de 2022, la mujer habría sido detenida y golpeada por parte de policías de tránsito en el municipio de Chimalhuacán a bordo de las patrullas TM 915 Y TM 820.

Debido a este hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una carpeta de investigación contra tres policías del municipio por el delito de lesiones en agravio de una mujer. Sin embargo, diversas colectivas feministas y la familia de la joven mencionaron que las autoridades no continuaron con la investigación.

En su momento, integrantes de colectivas como Colectiva Latinas Guerreras En Movimiento, Justicia Para Diana, Vaisnavas Guerreras, Colectiva “Las Tlahuelpuchis”, Colectiva Amor No Es Violencia A.C y Holy Yash denunciaron el hecho y realizaron protestas frente a la fiscalía, las cuales fueron transmitidas en vivo.

Los ataques en la propiedad fueron acompañados con amenazas escritas (Especial)

En diciembre de 2022, la adolescente recibió amenazas y daños tanto a su hogar como a sus bienes. Tras realizar la denuncia por violación, el pasado 1 de diciembre integrantes de la misma dependencia arremetieron contra el domicilio de la familia de la víctima, balaceando su fachada e incendiando su carro.

Además, los agresores también dejaron una cabeza de cerdo acompañada de una cartulina naranja donde se podía leer una amenaza de muerte dirigida a la menor y sus seres queridos.

“Valora tu vida y la de tu familia”

Ante los hechos violentos, la joven se dirigió a Toluca, Estado de México, donde se encontraban su mamá y su hermano, quienes sufrieron el ataque. De acuerdo a mensajes de la menor, la situación que atravesaba había escaldo a un nivel fuera de su alcance, por lo que temía que su familia se viera involucrada en su situación.

“Mañana voy a Toluca, me van a asesinar, pero tengo que hacerlo porque no quiero que maten a mi mamá y a mi hermano, así me cueste la vida”, escribió en un mensaje.