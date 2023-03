Qué opina Salinas Pliego de los críticos del “echaleganismo”: “increíble que haya gente que siga esas propuestas”

Salinas Pliego es la tercera persona más rica de México.

Sin duda alguna, uno de los empresarios más exitosos que existen en México es Ricardo Salinas Pliego, y eso se demuestra al ser considerado la tercera persona más rica de México, según la revista estadounidense especializada en temas financieros Forbes, quien calcula que el magnate cuenta con una fortuna de USD 12 mil 450 millones, según su último listado.

Salinas Pliego es dueño de empresas como TV Azteca, Elektra y Grupo Salinas, y ha sabido llevarlas por un buen rumbo e incluso, internacionalizarlas.

Recientemente, el empresario fue entrevistado para un capítulo del podcast Creativo, de Roberto Martínez, en donde hablaron de diversos temas, entre ellos, lo que es conocido como el “echaleganismo”. Sobre el tema, el empresario señala que las personas deben decidir que les va a ir bien en la vida, y la actitud que toman las personas, es muy importante. “¿Cuál es tu actitud? ¿Es una actitud de triunfo, o es una actitud de derrota? ¿Es una actitud de protagonista o es una actitud de víctima?”, señala el magnate.

Dice que si alguien tiene talento, que se aplique para lo que sirve, pues hay talento para algunas cosas, y para otras no. “Hay que tener un buen cast de tu talento, para qué sirve, y luego, el esfuerzo, porque puedes tener actitud y talento, pero si no le echas ganas... y por eso se me hace tan permicioso y tan, jodido y desagradable, la gente esa que va por ahí criticando, diciendo que es una falsedad, una ilusión, el echaleganismo, como decir: eres un pendej*, si le echas ganas o no le echas ganas es lo mismo, tas igual de jodido, no, los jodidos son ellos, porque su propuesta es ser víctima, es ser un resentido social, un no protagonista, me parece increíble que haya gente que siga ese tipo de propuestas”.

Es la segunda vez que el empresario sale en un capítulo del podcast Creativo.

Ante esto, Roberto responde que lo que dice Salinas Pliego tiene mucho sentido. “Tienes que tener un buen cast y ser muy honesto con cuáles son tus talentos, para qué eres bueno, y una vez que tengas orientado ese camino, claro que el echarle ganas te va a permitir llegar (...) pero ya estando bien encausado, el problema es cuando el esfuerzo se desperdicia en algo que le estás apostando a una improbabilidad, por ejemplo, si yo quisiera ser jugador de la NFL, o jugador de la NBA, ahí sería muy mal encausado el esfuerzo, sin embargo, si partes de tus atributos y en lo que la vida te dio, y generas una definición de éxito que te permita alcanzarla mediante esfuerzo, en este caso es muy factible”.

Dice que ese tipo de discursos pueden ser una manera de perpetuar una situación de víctima, que hace más fácil decir que a alguien le va bien porque no es él, y lo toman de pretexto.

“Si eres honesto con tus talentos, claro que el esfuerzo te va a hacerte diferenciar”, menciona Martínez.

Salinas Pliego continúa preguntando que si cree que “el resentido social y el amargado, envidioso si va a llegar a algún lugar”, a lo que Martínez responde que no, pues el no intentarlo, niega la poca probabilidad que tenía.

Para Salinas Pliego la actitud de una persona es muy importante. REUTERS / Stringer

“Eso es una situación anormal, porque la situación normal, común, de los jóvenes, es ver la vida con optimismo, están jóvenes, tienen una vida por delante, se van a encontrar a una niña guapa, se van a casar, van a tener hijos, van a trabajar, van a hacer cosas, qué padre, eso es lo bonito de la vida”, dice el dueño de TV Azteca.

Tras esto, Roberto Martínez le pregunta al empresario que qué habilidades le pediría a un estudiante de 19 o 20 años que desarrolle en la vida, a lo que Salinas Pliego responde que “hablar inglés es importantísimo, porque ya se hizo la lengua franca del mundo, y si hablas inglés, te entiendes con cualquier persona en cualquier parte del planeta (...) se volvió el lenguaje de la ciencia y la tecnología, el que no habla inglés ya está jodido de saque, pero hay otras cosas también, yo creo que a los jóvenes les han vendido la idea de que tienen que estar preparados, con estas herramientas, para tener éxito en el mundo, entonces, estudia una carrera técnida, como contabilidad, ingeniería, programación de sistemas, una cosa técnica, yo creo que el conocimiento técnico es necesario, pero no es lo único, definitivamente se requiere capacidad de comunicación, capacidad de síntesis, capacidad de mando, cómo organizas un equipo, cómo tratas a tus subordinados, cómo los reclutas, cómo los capacitas, cómo los motivas, cómo los mantienes enganchados, eso se puede aprender”, concluye el empresario.