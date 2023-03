Los mejores memes que dejó Juan Soler y su confesión sobre haber tenido intimidad con una cabra

El conductor señaló que en su juventud realizó acto íntimo con una cabra en el programa "Miembros al Aire" en 2019

“Las cabritas hacen así con la boca”: Juan Soler se encuentra en el ojo del huracán, luego de realizar una serie de comentarios transfóbicos que han revivido otra controversial declaración. En una edición del programa Miembros Al Aire, el actor de origen argentino aseveró que en su juventud, y en compañía de amigos, practicó sexo oral con una cabra .

Te puede interesar: Juan Soler y Maki Moguilevsky: los comentarios transfobicos que ha emitido la expareja de famosos

Durante su relato, el galán de telenovelas dijo sentirse muy mal por sus acciones, sin embargo, contó a detalle lo que pasó ese día imitando el movimiento de lo que realizó años atrás con dicho animal: “Neta, éramos cinco; yo era el número tres”, dijo.

El controversial material que ha revivido la comunidad LGBT+, en defensa de sus derechos y el frenar estigmas en matutinos que tienen alcance nacional, he generado cientos de memes en redes sociales, donde el protagonista de La mexicana y el güero ha sido portada de uniones con cabras e irónicos títulos que hacen referencia a los señalamientos zoofílicos que su declaración provocó.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Las redes sociales del argentino se han llenado de imágenes de cabras en cada una de sus publicaciones, pues mientras algunos han tomado con humor la declaración, otros cuantos aseguraron que se las han colocado en forma de protesta por haber tenido intimidad con un animal y no tener así como por seguir sin una consecuencia a sus acciones.

Te puede interesar: Señalaron a Juan Soler por comentarios transfóbicos en “Sale el Sol”

“Que onda con lo zoofilia que fue eso”. “Aquí está tu cabra, de nada”. “Ahora entendemos que no te gustan las mujeres trans porque te laten más las cabras”. “Con razón resultó que eres transfóbico, pues no te gustan las mujeres que no nacieron ‘con lo suyito ahí’ porque no son cabras o sepa con que más animales hiciste eso, cerdo”. “Que asco, esta cabrita no es por chiste, es para que te avergüences de lo malo que fue eso”. “Ojalá que te atrapen en un país donde esté prohibido hacerle eso a los animales”, reaccionaron.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

El mencionado episodio del programa se emitió en agosto de 2019 y contaba con la conducción de Jorge “El Burro” van Rankin, Mauricio Mancera y el también locutor Bazooka Joe, quienes reaccionaron humor ante la narración del hecho que Soler contaba.

Los comentarios transfóbicos de Juan Soler

Los famosos argentinos que han consolidado sus carreras artísticas en México fueron duramente criticados luego de que durante una reciente emisión del programa Sale El Sol, él le contestó a Ana María Alvarado que la característica común que han tenido todas sus parejas ha sido que son “mujeres que tengan lo suyito desde el nacimiento”.

Te puede interesar: Los mejores memes de Adrián Marcelo y su pelea con Chessman

En el juego Confesiones de Amor, la ex colaboradora de Maxine Woodside inició el tema sin esperar la controversial respuesta: “Se parecen en el género, son todas mujeres. Esos amores modernos, eso de que mujeres con pene no me gustan” aseveró el conductor entre risas de sus compañeros.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Aunque el actor se encuentra en una relación con Paulina Mercado, más de uno ha retomado su ex matrimonio con Maki Moguilevsky, pues la presentadora en enero del 2022 incidido en la transfobia en el popular espacio de Televisa que comparte con Cynthia Urías, Roxana Castellanos, Vielka Valenzuela y Odalys Ramírez.

El comentario había sido de mediano impacto, pero el sábado 4 de marzo Soler acotó “apoyo total” a un tweet que señalaba se prohibía la participación de personas transgénero en deportes femeninos en el estado de Wyoming en Estados Unidos; debido a esto fue duramente criticado en Twitter donde usuarios no dudaron en recordar sus comentarios de la semana además de otros hechos ligados al actor.