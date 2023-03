Por qué Martha Debayle se volvió tendencia tras la muerte de Irma Serrano “La Tigresa”

Crédito: (Instagram/@irmaserrano.oficial/@marthadebayle)

Aunque Irma Serrano y Martha Debayle no tienen algún parentezco, los internautas crearon memes y volvieron tendencia sus nombres en Twitter tras la muerte de La Tigresa, pues en un escenario ficticio, la conductora de diversos programas habría lamentado el deceso como si se tratara de alguien de su familia.

La Tigresa falleció el 1 de marzo a los 89 años, el suceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), a pesar de que Martha Debayle ni siquiera mencionó el hecho en sus redes sociales o reaccionó ante él, mucha gente la mencionó para que dijera que su hija le había llorado “como si fuese su abuelita”.

“Vamos, Martha Debayle, di lo tuyo, di que tu hija te llamó llorando y te dijo que La Tigresa era como su abuelita”, “Muere La Tigresa Martha Debayle en corto: ‘Mi hija decía que era su tía la cachonda’”, “Todos los días Martha Debayle es tendencia por algo nuevo” y “Seguro era como de la familia de Martha Debayle” fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter.

(Captura de pantalla)

Además, se crearon algunas imágenes graciosas respecto a la situación, en ellas, también hicieron referencia a su recomendación, pues hace algunas semanas mencionó que las latas de refresco son feas y es una mejor alternativa de hospitalidad entregarlas envueltas en un calcetín.

“¿Qué tan complicado sería que te traigan esto? Las latas son feas, aceptémoslo. Entonces aquí todos en casa saben que no sale una lata de cocina si no viene con su calcetín. Y para el zepelín de refresco de dos litros, no le hagan una funda, no traigan eso a la mesa”, dijo en su momento. Los otros tips proporcionados por Martha Debayle abarcaron desde ofrecer un vaso de agua simple hasta acomodar una pequeña mesa para servir té helado en lugar de darlo a los invitados ya preparado en una taza sencilla.

(Captura de pantalla)

Toda esta situación de burla hacia Debayle surgió ante la muerte de la Reina Isabel II, quien falleció el 8 de septiembre de 2022. Las redes sociales estallaron, pues artistas, actores políticos, deportistas y una infinidad de figuras públicas se tomaron unos minutos de su tiempo para despedirla.

Entre las declaraciones que más llamaron la atención de los internautas, fue la reacción de Martha Debayle, una de las comunicadoras más influyentes y mediáticas del medio nacional por su trabajo en radio y televisión. El suceso se dio durante su programa de radio, justo cuando la conductora se encontraba dando la noticia del fallecimiento de la monarca.

“Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel... mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y... Pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen”, dijo con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada.

La muerte de Irma Serrano La Tigresa

La icónica actriz consagró su carrera artística en la década de los 60's (Facebook / Irma Serrano "La Tigresa de México")

Aunque la noticia ha sido confirmada en la mañana del miércoles 1 de marzo, fuentes extraoficiales han asegurado que habría muerto alrededor de la 1 de la madrugada en un en un hospital en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde ya está siendo velada y se hará un homenaje después en la Ciudad de México, siendo el famoso Teatro Fru Fru el recinto considerado.

Una de las primeras estrellas en dar su más sentido pésame fue el actor Alfonso Poncho De Nigris, quien mediante su cuenta de Twitter habló sobre la cantante de regional mexicano y le dedicó unas emotivas palabras de despedida.