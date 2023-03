Ricardo Monreal resaltó que el INAI puede morir por culpa de los partidos de la oposición

Monreal aseguró que la votación para completar el INAI era un asunto delicado (@azucenau)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, acusó a los partidos contrarios al oficialismo de afectar la votación de designación de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Arvizu como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Este 1 de marzo en el Pleno del Senado los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos de oposición se volvieron a enfrentar en sesión pues, a pesar de los acuerdos a los que habían llegado días anteriores, los contrarios al gobierno de la Cuarta Transformación acusaron una “trampa” durante el proceso de selección de los nuevos funcionarios de la dependencia de la información.

En este sentido, el también aspirante de candidatura presidencial señaló que las posturas del bloque contrario afectarían de forma significativa el funcionamiento del INAI, dependencia que podría “morir por inanición” al no completar a sus integrantes en esta votación, razón por la cual pidió a los partidos seguir los acuerdos firmados de la Junta de Coordinación Política.

El INAI había tenido votación para ser completado desde el 2022 (Foto:INAI)

Además, Ricardo Monreal, en plática con los medios de la Cámara Alta, destacó que Morena ha trabajo en conjunto con sus contrarios con el fin de integrar de forma eficaz los órganos autónomos.

“Morena ha mostrado actitud (...) ahora parte de la oposición se empeña en no, y tenemos el riesgo de que si no logramos los acuerdos puede el INAI morir por inanición. Es decir, si no tiene los cinco nombres no funcionaría a partir de la terminación”, sostuvo el presidente de la Jucopo del Senado.

La controversial discusión llevó incluso a dividir a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), pues algunos de sus integrantes denunciaron no estar de acuerdo con los seleccionados. Sin embargo, el coordinador de los senadores blanquiazules , Julen Ramenteria, destacó que su partido no ropería los acuerdos antes firmados y que si algunos de sus compañeros se pronunciaban en contra, esto era una decisión meramente personal.

“El acuerdo efectivamente lo firmé yo y el PAN lo va a respaldar. A lo mejor alguno en el PAN no lo acompaña pero eso es asunto, como lo estoy oyendo aquí de una persona que no va con el acuerdo con Morena”, indicó el líder de senadores de Acción Nacional.

El Senado designó a los dos nuevos comisionados del INAI (Twitter/@senadomexicano)

Por su parte, el legislador Damian Zepeda, integrante del PAN, fue uno de los acusadores en el proceso votatorio, pues señaló que la selección se había visto envuelta en un tema “cuates y cuotas”, ya que tanto su partido como Morena no habían elegidos a las y los mejores calificados para integrar a l INAI, por lo que recriminó a su grupo parlamentario por apoyar estas prácticas.

“Tuvimos un aspirante que tuvo el 100% (de calificación). El día de hoy este Senado de la República de no se digna a ponerla. ‘Ah si tú vas a impulsar ese perfil pues yo impulsó este’. Y ahí es donde nos metemos en el problema de cuates y cuotas, que tanto le ha hecho daño a este país” puntualizó el panista.

Por su parte, el morenista Félix Salgado Macedonio, a diferencia de los que habría reclamado su compañero Monreal, aseguró que el procesos seguiría su curso porque los acuerdos firmados en la Jucopo lo habían aceptado los líderes grupales de cada partido opositor.

Cabe mencionar que la votación para seleccionar a los comisionados del INAI se había retrasado casi un año, luego que en el 2022 se finalizaron los periodos de Óscar Guerra y Rosendoevgueni Monterrey. Ante esto, la presidenta de la dependencia de la información, Blanca Lilia Ibarra, habría advertido al Senado que si no se tomaba una decisión sobre los integrantes, el instituto podría tener serias repercusiones en su funcionamiento.