La dura respuesta de Sergio Aguayo a la acusación de AMLO

Sergio Aguayo Quesada respondió en sus redes sociales al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador luego de que éste lo mostrara en la mañanera como uno de los asistentes a la marcha a favor del INE el domingo 26 de febrero.

En un comunicado posteado en su cuenta de Twitter, Sergio Aguayo se defendió recordándole a AMLO cuando le había ofrecido un puesto en su gabinete su ganaba la presidencia, cuando había escrito un libro contra el fraude electoral de 2006 que involucraba a Felipe Calderón y otras veces que lo había apoyado.

“Señor Presidente. Este lunes mostró mi foto y me llamó ‘intelectual orgánico, conservador’. Ni lo uno ni lo otro. Sigo siendo el mismo al que pidió (y del que obtuvo) apoyos muy precisos sin recibir un centavo a cambio, al que ofreció un cargo en su gabinete si ganaba las elecciones del 2006 y el que escribió un libro demostrando el fraude de aquel año. Yo no he cambiado, usted sí. Yo estoy satisfecho con mi vida, usted vive en el agravio”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

El presidente habló en la mañanera de los asistentes y convocantes de la marcha a favor del INE (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

En los últimos días, Sergio Aguayo mostró en redes sociales su apoyo a la movilización a favor de Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra del denominado “Plan B” de Andrés Manuel López Obrador, mismo que fue aprobado por el Senado de la República con 72 votos a favor y 50 en contra.

El Plan B se publicará el día miércoles 1 de marzo del 2023 por el Diario Oficial pese a las protestas que acontecieron el domingo 26 de febrero en la Ciudad de México y otros puntos de la República Mexicana.

Sergio Aguayo habría calificado al movimiento en favor del INE como muy emotivo y mostró su entusiasmo en redes sociales, diciendo que era buena que hubieran puesto grandes pantallas pues el zócalo estaba repleto.

AMLO llamó a Sergio Aguayo un intelectual orgánico y conservador (EFE)

López Obrador habló de Sergio Aguayo durante su conferencia matutina del 27 de febrero para mostrar los rostros de convocantes y asistentes a la marcha que el calificó en defensa de la antigua oligarquía.

Sergio Aguayo aparece junto a Ricardo Alemán, a quien el presidente llamó periodista corrupto, y también junto a otras figuras como Santiago Creel, Maru Campos Galván, Kenia López Rabadán, Salomón Chertorivsky y Jesús Zambrano.

Ante la situación, usuarios de redes sociales recordaron cuando Sergio Aguayo pensaba completamente diferente del Instituto Nacional Electoral, compartiendo una captura de pantalla de un tuit publicado en 2015 que decía: “Cada día que pasa se confirma que el INE México es un peligro para México”.

Del mismo modo, reaparecieron videos de Aguayo que datan de años pasados donde se le ve manifestando: “El INE ahora es una institución secuestrada por los partidos políticos y secuestrada por las autoridades”.

"Yo no he cambiado, usted sí. Yo estoy satisfecho con mi vida, usted vive en el agravio”, escribió Aguayo en su cuenta personal de Twitter.

El politólogo recientemente se refirió a la ministra Esquivel preguntando si Palacio Nacional seguiría defendiéndola ahora que habían salido nuevos datos sobre su tesis de doctorado.

Sergio Aguayo, quien se presenta en Twitter con la frase: “Como la seguridad es muy importante para dejarla a militares, policías y políticos, pondré el acento en información y opiniones sobre el tema” recibió comentarios de todo tipo en su publicación de reclamo al presidente.

En las respuestas al comunicado se pudieron leer mensajes de apoyo que decían “Cuando hay solvencia, se puede responder así”, y “Soy testigo de tu trayectoria implacable y desempeño. Un abrazo”; y otras que defendieron a AMLO con mensajes como “Querían un cambio que dejara intactos los privilegios y prebendas de la comentocracia mexicana. El error fue suyo al pensar que el cambio ofrecido sería únicamente cosmético. Ante lo perdido ahora se convierten en los conservadores más recalcitrantes, de pena”, y “Ni conservador ni orgánico, pero marchó codo a codo con Elba Esther Gordillo, Alito, Madrazo, etcétera”.