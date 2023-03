Fernández de Cevallos no se atrevió a señalar como culpable a García Luna

Fernández de Cevallos dijo que no sabe si García Luna es culpable o no de lo que se le acusa (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO)

Diego Fernández de Cevallos, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), declaró que pese a no defender a Gerardo García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa y ahora culpable de cinco delitos en la corte de Brooklyn, Nueva York, no sabe con exactitud si es culpable de los delitos o no.

La vez que Felipe Calderón dijo que asumiría su “responsabilidad” si García Luna era declarado culpable El exmandatario ha reiterado en diversas ocasiones que desconocía las actividades ilíctas de su apodado "super policía" pero ha defendido su estrategia de seguridad VER NOTA

Declaró que su opinión está basada como abogado y como político. Que tras la resolución del jurado, le parecía que el juicio todavía no termina, pues falta conocer la cantidad de dinero de la pena y ver qué acciones tomará la defensa. Apenas terminó el juicio, la ciudadanía supo de inmediato que los abogados de Genaro García Luna buscan apelar la decisión del juez.

Fernández de Cevallos, quien se presenta en redes sociales con la frase “Vivir sin cobardías, de frente y con alegría”, argumentó que los 12 ciudadanos estadounidenses que formaron parte del jurado que condenó a García Luna a una pena de mínimo 20 años, eran “desconocedores del derecho”.

Diego Fernández de Cevallos dijo que los ciudadanos estadounidenses que formaron parte del jurado que condenó a García Luna eran “desconocedores del derecho” (Cuartoscuro)

Del mismo modo, dijo que a ese jurado le había parecido suficiente las declaraciones de criminales y narcotraficantes, mismos que habían caído en contradicciones durante el juicio, y que parecían buscar vengarse personalmente del llamado “súper policía”, pues a algunos de ellos él los había atrapado y llevado a la cárcel. “Triunfaron los asesinos y la fiscalía, no necesariamente la justicia”, manifestó.

Santiago Creel no descartó investigaciones a Felipe Calderón por complicidad El diputado de Acción Nacional lamentó que Margarita Zavala pudiera verse afectada en los posibles casos de investigación VER NOTA

También condenó al país vecino diciendo que le convenía muy bien para así culpar al Estado Mexicano del problema del narcotráfico que tan mal tiene a su sociedad, que eso era lo fundamental por encima de declarar culpable o no al ex secretario de Seguridad Pública.

Dijo que al jurado le había importando un “comino” que la fiscalía en Estados Unidos no hubiera presentado pruebas importantes, a las que llamó “robustas”, y como muchos otras figuras políticas de México también cuestionó la falta de información sobre los organismos estadounidenses que también habrían participado junto a García Luna.

También dijo que los adversarios del ex presidente de México tenían todo el derecho de cuestionarlo (Foto: Cuartoscuro)

Más allá de esas palabras que cuestionaron la culpabilidad de Genaro García Luna, también condenó la actitud de Partido Acción Nacional al deslindarse del súper policía y argumentar que él nunca había pertenecido al PAN, puesto que las quejas de la ciudadanía no venían por allí, sino porque el super policía había sido parte fundamental de los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox.

Qué otros criminales pisaron la prisión donde está encerrado García Luna La cárcel donde se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública ha servido de estancia para otros conocidos delincuentes VER NOTA

También dijo que los adversarios del ex presidente de México tenían todo el derecho de cuestionarlo, pero que el veredicto no era precisamente un buen mensaje para el país, pues el destino de Genaro García Luna lo habían decidido narcotraficantes, y con ello, había aumentado su poder.

Fernández de Cevallos dijo que el caso de García Luna favorecía al discurso de Andrés Manuel López Obrador que califica todo lo acontecido en pasado sexenios como corrupción. (Héctor Vivas/Getty Images)

Usuarios de Twitter y redes sociales recordaron una entrevista de Diego Fernández de Cevallos, también conocido como “El jefe Diego” con la periodista Azucena Uresti, donde él decía que el escándalo de García Luna favorecía al discurso de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que califica todo lo acontecido en pasados sexenios como corrupción.

Del mismo modo, en aquella entrevista, Fernández de Cevallos dijo que sí, que Felipe Calderón sí era culpable políticamente en caso de encontrar culpable a su exsecretario y que era inverosímil que no supiera de los movimientos de su colaborador.

Manifestó estar en contra de linchamientos contra personas relacionadas a García Luna “Si todos los que estuvieron cerca de él, por el hecho de estar cerca de él, se les tiene que prejuzgar, no se explicaría por qué muchos de ellos están hoy, en el actual gobierno, en puestos de dirección. Por supuesto yo no los estoy juzgando”, e hizo un llamado a la sociedad para que “madurara” y evitara “linchamientos”.