Faitelson celebró la reaparición de André Marín (captura YouTube ESPN Deportes/ Twitter/ @FOXSportsMX)

André Marín regresó a la televisión deportiva después de enfrentar problemas de salud que lo llevaron a estar por más de 40 días en un hospital y de ausentarse por cinco meses de la escena pública, la noche del domingo 26 de febrero se reincorporó al programa que conduce.

André Marín anunció su regreso a Fox Sports El periodista deportivo volverá a “La Última Palabra” después de enfrentar problemas de salud que lo alejaron de su profesión en los medios VER NOTA

El periodista deportivo reapareció en La Última Palabra de Fox Sports, por lo que su retorno no solo fue aplaudido por sus compañeros del programa, sino que demás celebridades del medio le reconocieron su esfuerzo.

Tal fue el caso de David Faitelson, quien a pesar de que ya no tiene una cercanía con su ex compañero de Azteca Deportes —por los conflictos que hubo en la televisora del Ajusco— el actual comentarista de ESPN se tomó el tiempo para dedicarle unas palabras de felicitación a Marín Puig por recuperarse y retomar su profesión.

El periodista regresó a "La Última Palabra" de Fox Sports después de experimentar problemas de salud

A través de redes sociales Faitelson redactó un emotivo mensaje en el que calificó a André Marín como un “gran exponente” del periodismo deportivo en México. Compartió la alegría que le generó el ver de nueva cuenta a su ex compañero en la televisión en la conducción de su programa.

Cómo fue el regreso de André Marín a Fox Sports “La Última Palabra” recibió a su conductor estelar y le dio la bienvenida después de varios meses de ausencia a causa de una neumonía que mantuvo a Marín Puig en terapia intensiva VER NOTA

Además insistió que la televisión recuperó a uno de los analistas referentes entre el público que sigue el futbol mexicano, por lo que enalteció la “fortaleza y personalidad” del conductor de Fox Sports, así lo expuso el comentarista de ESPN en su perfil verificado:

“Me da muchísimo gusto ver el regreso de André Marín @andremarinpuig a la pantalla. Enhorabuena, André: mostraste tú fortaleza y personalidad. La televisión deportiva mexicana ha recuperado, sin duda, a uno de sus grandes exponentes...”.

Faitelson felicitó a André Marín por volver a la tv deportiva (Twitter/@Faitelson_ESPN)

En cuanto André Marín recibió el mensaje en Twitter, se tomó el tiempo para agradecer las palabras de su compañero de profesión, con el que compartió varios años de trabajo cuando ambos formaron parte del equipo de Los Protagonistas de José Ramón Fernández.

Así fue el reclamo de Hugo Sánchez a Faitelson por Cruz Azul El periodista deportivo se encargó de adelantar la decisión de la directiva de La Noria, hecho que molestó a “Hugol”, así que se lo hizo saber VER NOTA

De manera breve, André escribió “muchas gracias por tus palabras, David. Un abrazo fuerte”. La breve conversación que tuvieron en redes sociales rápidamente se viralizó en redes pues algunos internautas reconocieron el profesionalismo de ambos, que a pesar de que ahora compiten bajo los intereses de su propia empresa, siguen siendo compañeros en su labor informativa. Otros más recordaron la supuesta traición de André Marín a José Ramón en TV Azteca.

¿Qué le pasó a André Marín?

De acuerdo con el propio testimonio que compartió André Marín en su reaparición en Fox Sports, relató que estuvo en el hospital por 45 días en la zona de terapia intensiva, a causa de una neumonía que se agravó por contagiarse de tres variantes diferentes, entre ellas neumococo.

André Marín reapareció en "La Última Palabra" después de estar en el hospital (Twitter/ @FOXSportsMX)

El analista deportivo dio una entrevista a la empresa deportiva en la que colabora y confesó todas las adversidades que pasó en 2022 ya que todo el año se la pasó en hospitales, por lo que tuvo que alejarse de la televisión para atender su salud, ya que aseguró que su diagnóstico era preocupante, por lo que su vida estuvo en riesgo.

“Me explotó literalmente el estómago por estrés, por un tema de divertículos, me internaron y estuve en terapia intensiva. En marzo, problemas en la espalda, me operaron y me operaron mal, y terminamos el año con lo que todo el mundo sabe, problemas de neumonía; terminé entubado, en terapia intensiva 45 días, bajando muchísimo de peso”, detalló.

Insistió que todo lo que vivió fue uno de los peores años de su vida, aunque anteriormente ya había tenido problemas de salud por su contagio de Clostridium Difficile, una bacteria que afecta el sistema y que si no es atendida por especialistas puede traer consecuencias letales, lo que pasó en 2022 superó aquella enfermedad y su vida estuvo en riesgo nuevamente.

“Lo que me pasó es un milagro, no me acuerdo de nada cuando estuve en coma. Me acuerdo que yo entraba al hospital por tres días y terminé en terapia intensiva por 40 días”, confesó André Marín para Fox Sports.