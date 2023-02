Sin cuerpos rescatados, pero indemnización al 99%: así va Pasta de Conchos a 17 años de la tragedia

Familias de las víctimas llevan 17 años en espera de que los cuerpos de los mineros sean rescatados (ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO)

Tras 17 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, que dejó un saldo de 65 defunciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno de México presentó los avances del Plan Integral de Reparación y Justicia, en donde detalló que ya se cumplió con el 99% de las indemnizaciones.

Luego de que en la conferencia mañanera de este 23 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que los cuerpos de los mineros atrapados sí serían rescatados, la dependencia a cargo de Luisa Alcalde reveló, a petición del mandatario, el progreso en el proyecto.

A través de un documento, la STPS expuso que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración ya cumplimentó el pago de 243 de las 245 deudas correspondientes a las 65 familias afectadas.

Avance en las indemnizaciones en Pasta de Conchos (STPS)

Los dos adeudos pendientes se tratan de “casos especiales”. El primero consta de una guardia y custodia pendiente de resolver, mientras que el otro atraviesa un “proceso de libertad por un tema con la justicia de Estados Unidos”.

Sin embargo, desde el incidente —y desde que AMLO llegó a la presidencia con la promesa de rescatar los cadáveres de los mineros fallecidos— no se ha avanzado en el rescate, pues los 63 cuerpos siguen ahí (ya que dos sí lograron ser sacados hace años).

Hace unos días la STPS reveló que la segunda etapa de los trabajos para lograr el rescate comenzaría en marzo de este año, pero López Obrador expresó que “todavía falta tiempo”.

“Están avanzando bien, la empresa que está a cargo del rescate de los mineros en Pasta de Conchos y vamos a pedir un informe a la Secretaría del Trabajo. Yo lo que sé es que están trabajando muy bien y que vamos a cumplir, se van a rescatar los cuerpos”, informó el mandatario. No obstante, calificó el trabajo como “una acción muy intensa, pero al mismo tiempo muy humana”.

Avance en el rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos (STPS)

“Todos los gobiernos anteriores había omitido el sacar los cuerpos de los mineros, nosotros lo que hemos hecho es que se pagaron todas las indemnizaciones”

En tanto, refirió que fue hace dos años que se reunió con las familias de las víctimas, a quienes les planteó que el gobierno federal adquiriera el terreno de la mina para construir un memorial y se pagaban las indemnizaciones; esto, con la finalidad de no poner en riesgo a más trabajadores. No obstante, aclaró que entre 10 y 15 familias no estuvieron de acuerdo.

Por ello, se tomó la decisión de sí proceder al rescate. “Además de sacar los cuerpos, de acuerdo a un estudio que hicieron geólogos, tenía tres elementos. Primero, el tiempo. Nos va a llevar tres, cuatro años, por eso comenzamos rápido. Segundo, los riesgos. Riesgos por lo que se vaya a encontrar abajo y también el que no se pueda encontrar los cuerpos, ese fue el argumento del gobierno de ese entonces”, indicó.

Finalmente, el tercer punto es la inversión. “No sé si 2 mil o 3 mil millones de pesos”, reveló el mandatario.

Luisa María Alcalde presentó el avance a petición de AMLO (LuisaAlcalde)

Por otro lado, como parte del plan se entregarán viviendas a las familias. La Secretaría del Trabajo indicó que los 65 núcleos familiares firmaron el acuerdo, por lo que desde 2021 comenzaron las construcciones. También, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) puso en marcha acciones de mejoramiento en los municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas, mientras que la construcción del memorial va al 74 por ciento.

Finalmente, es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que está al frente de las acciones del rescate; dicha dependencia anunció que recientemente terminaron los contratos anticipadamente con las empresas encargadas del avance por los retrasos en el proceso.

“La CFE estima que el inicio de la segunda etapa de las actividades de rescate será a finales de marzo de 2023, para cumplir con el objetivo de llegar a los puntos donde se encontraban los mineros según las bitácoras, en el primer cuatrimestre de 2024″, se lee en el reporte.