Por qué Yon de Luisa renunció a la FMF, según David Medrano

ARCHIVO - Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, asiste a una conferencia de prensa, luego que la selección nacional quedó eliminada del Mundial en Jor, Qatar, el 1 de diciembre de 2022 (AP Foto/Moisés Castillo, archivo)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) experimentará un nuevo cambio administrativo luego de que Yon de Luisa anunció que no buscará la reelección para el periodo 2023 - 2026 al frente de la federación. A través de un comunicado oficial se dio a conocer la decisión del vigente presidente de la FMF, por lo que los dueños de los clubes tendrán que buscar a un nuevo candidato.

La decisión del ingeniero Yon de Luisa tomó por sorpresa a los involucrados en la gestión de la selección mexicana, según David Medrano, ya que había mostrado interés por mantener un proyecto firme de cara al Mundial de 2026, el cual se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Fue por ello que causó duda el motivo de su salida. A través de redes sociales, el colaborador de Azteca Deportes reveló la razón que orilló a Yon de Luisa a dejar su cargo y dar paso para que llegue alguien más a la FMF. A pesar de los malos resultados en su gestión, la cuestión deportiva no habría influido en su salida, sino que las acciones que emprendieron los dueños de los clubes.

Yon de Luisa se fue porque Jaime Ordiales perdió poder en la FMF con la llegada de Rodrigo Ares de Parga (Foto: Twitter/@FMF)

David Medrano aclaró que una vez que el Tri no clasificó a la siguiente fase del Mundial de Qatar 2022, la asignación de Rodrigo de Ares de Parga por encima de Jaime Ordiales no fue del gusto de Yon de Luisa, así que los cambios que vinieron después del Mundial no le agradaron.

“Evidentemente que los dueños hicieron una reestructuración importante en la dirección de selecciones nacionales después del fracaso y eso, en eso no estuvo de acuerdo Yon de Luisa”, sentenció.

Y es que el presidente de la FMF habría sentido que perdió injerencia en las decisiones del Tri con la llegada de Ares de Parga, por lo que prefirió hacerse a un lado y dejar que alguien más tome las decisiones dentro de la Federación Mexicana. Así que su decisión fue inmediata y no lo pensó más, según el periodista de TV Azteca.

Porqué se va Yon de Luisa? pic.twitter.com/lClQ6hs3od — david medrano felix (@medranoazteca) February 23, 2023

“El martes pasado (21 de febrero) después de una reunión para ver temas de la selección femenil, tomó la decisión de que así mejor prefería hacerse a un lado y ya no buscar la reelección y este miércoles (22 de febrero) se lo notificó a los dueños de los clubes que no buscará la reelección para que vayan buscando un nuevo candidato para que sea el presidente de la Federación Mexicana de Futbol”

Por último, David Medrano agregó que el actuar de los dueños lo convenció totalmente de irse de la FMF.

“No le fue bien en la parte deportiva a Yon de Luisa en su gestión, en la parte económica se puede decir que consiguió cosas importantes, pero en la parte deportiva no le fue bien, por eso los dueños buscaron trabajar de una forma diferente en la dirección de selecciones y es evidente que al final de cuentas Yon de Luisa no estuvo de acuerdo y a determinado no seguir más como presidente de la Federación”.

Yon de Luisa aseguró que la experiencia de Andrea Rodebaugh guiará a las selecciones femeniles (Foto: FMF)

Cuándo será el debut de Diego Cocca con la selección mexicana

Tras la incertidumbre que imperó con la salida de Gerardo Martino de la selección mexicana, Diego Cocca fue nombrado como el encargado de la dirección técnica y despejó todas las dudas

La agenda de la selección mexicana, hasta el momento, no tiene agendados mas que dos encuentros correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf en el mes de marzo. El primero de ellos será en calidad de visitante ante el combinado de Surinam, por lo que el entrenador argentino hará su presentación oficial en el banquillo lejos del Estadio Azteca.